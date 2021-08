Petkovicová dobyla antuku v Kluži a po šesti a půl letech se dočkala titulu

Bývalá světová devítka Andrea Petkovicová, jejíž kariéru ovlivnila častá zranění, získala dosud poslední titul v únoru 2015 v Antverpách. Od té doby se šest a půl roku nedostala do finále, než si ho zahrála před měsícem v Hamburku.



Na titul tehdy nedosáhla, dnes na antuce v rumunské Kluži už však byla úspěšná. Třiatřicetiletá Němka smetla 6-1 6-1 překvapení turnaje Majar Šarífovou a získala svůj celkově 7. titul.



25letá Šarífová se navzdory finálové porážce zapsala do historie, už její postup do čtvrtfinále byl nejlepším výkonem egyptského ženského tenisu.





• WTA 250 KLUŽ •

Rumunsko, antuka, 235.238 dolarů

nedělní výsledky (08. 08. 2021) • Dvouhra - finále • Petkovicová (2-Něm.) - Šarífová (Eg.) 6-1 6-1