Pironkovová se po tříleté mateřské pauze vrátila výhrou nad Samsonovovou

Cvetana Pironkovová odehrála poslední zápas ve Wimbledonu 2017. Kariéru pak přerušila krátce před svými 30. narozeninami kvůli těhotenství. V dubnu 2018 přivedla na svět syna a na tenisovém okruhu se neobjevila více než tři roky.



Návrat po mateřské sice ohlásila už v březnu, ale kvůli přerušení sezony pandemií koronaviru si na něj musela počkat. Comebacku se dočkala až nyní na US Open, kde došla nejdál v roce 2012 do osmifinále.



Do letošního netradičního ročníku bez diváků vstoupila Pironkovová výhrou 6-2 6-3 nad 120. ženou světového žebříčku Ljudmilou Samsonovovou. Po zápase si pochvalovala, že jí sedí rychlé kurty ve Flushing Meadows.



"Ze začátku jsem trénovala na vzdálenějších kurtech, které byly ještě rychlejší. Říkala jsem si: jůůů, paráda. Tady je to trochu pomalejší, ale pořád hodně rychlé. To mi vyhovuje. Dříve byly kurty mnohem mnohem pomalejší," uvedla rodačka z Plovdivu.



V předchozí kariéře Pironkovová vyhrála jeden turnaj WTA (v Sydney 2014). Na grandslamech byla jejím největším úspěchem semifinálová účast ve Wimbledonu 2010. Tehdy ji do finále proti pozdější vítězce Sereně Williamsové nepustila ruská tenistka Věra Zvonarevová. Rok nato hrála Pironkovová v All England Clubu ještě čtvrtfinále, do stejné fáze se dostala také v roce 2016 na French Open.



Další soupeřkou Pironkovové bude dvojnásobná grandslamová šampionka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska, s níž se utká poprvé.