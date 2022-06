Plíšková dotáhla do vítězného konce derby s Martincovou. Bouzková a Veselý budou bojovat už o třetí kolo

Karolína Plíšková neprožívá povedený rok. Do letošní sezony kvůli zlomenině ruky vstoupila až v březnu, první výhru slavila na třetím turnaji a ve druhém kole French Open proti Leolii Jeanjeanové zaznamenala svou nejhorší grandslamovou porážku v kariéře, ačkoli předtím ve Štrasburku uhrála své první letošní semifinále.

Znovu nadějně to vypadalo po čtvrtfinále na generálce v Berlíně, v Eastbourne však nezvládla hned úvodní zápas. Stejný scénář nepřipustila ve Wimbledonu, s Terezou Martincovou si poradila 7-6(1) 7-5, s krajankou vyhrála také třetí vzájemný souboj bez ztráty setu, i do třetice se střetly na grandslamech, a v All England Clubu podeváté v řadě prošla do druhého kola.

Jako první šla do brejku hned po skončení úvodního gamu účastnice loňského třetího kola Martincová, ale brejk nepotvrdila a Plíšková začala průběh otáčet. Za stavu 5-3 však nevyužila setbol na returnu, set nedopodávala a získala jej až v tie-breaku. Vyrovnaná byla i druhá sada, ve které naopak brejk nepotvrdila Plíšková. Po skončení desáté hry muselo být utkání odloženo na dnešní den, jelikož v Londýně se nesmí hrát déle než do 23:00. Dohrávka už byla pro Plíškovou formalitou.

Plíšková kvůli zákazu startu Rusů a Bělorusů a rozhodnutí WTA o neudělování bodů do žebříčku za letošní Wimbledon přijde o všechny body za loňské finále a propadne se na 15. místo. Pozice české jedničky jí ovšem zůstane, hned za ní bude Barbora Krejčíková. Ve druhém kole zítra narazí na svou poslední přemožitelku Katie Boulterovou (H2H 1-1).

Už o třetí kolo dnes zabojují Marie Bouzková proti Američance Ann Liové a Jiří Veselý v duelu se Španělem Alejandrem Davidovichem. Kromě Plíškové se zítra představí Petra Kvitová a Krejčíková.