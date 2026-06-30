Plíšková: Může to být můj poslední Wimbledon. Šwiateková? Nejsem z toho nadšená
"Jsem si vědoma toho, že to může být můj poslední Wimbledon, takže se to snažím brát trochu víc v klidu. I když je to na kurtu samozřejmě dost těžké," řekla s úsměvem Plíšková, která startuje v hlavní soutěži Wimbledonu po dvou letech.
Vloni chyběla kvůli zranění. "Těch ročníků, co jsem tu odehrála, je opravdu hodně, takže ten jeden vynechaný rok se tak trochu ztratí. Na druhou stranu je znát, že jsem tady vloni nebyla. Člověk si od toho odpočinul a mnohem víc si váží toho, že tu vůbec může být," uvedla.
České derby si v úvodu turnaje nepřála, nakonec ho ale proti o patnáct let mladší Valentové zvládla za hodinu a čtvrt. Nepřišla ani jednou o podání, soupeřku naopak vždy v koncovkách setů "brejkla".
"Proti Češkám jsem většinou hrála docela dobře. Samozřejmě občas člověk prohraje, protože je nás opravdu hodně a spousta z těch holek jsou kvalitní hráčky. Nikdy jsem se ale nesnažila dělat z toho drama jen proto, že hraju proti Češce," řekla Plíšková. "Na druhou stranu bych si Češku do prvního kola opravdu nevybrala, ale stejně tak bych si nevybrala třeba Sabalenkovou. Takže je to relativní," podotkla.
Z hlediště ji dnes podporovala také sestra Kristýna. "Zatím jsem s ní ještě neprohrála. Byla se mnou v Madridu a u toho posledního zápasu, který jsem tam prohrála, tam zrovna nebyla. Její bilance je tedy už 5:0, takže je to dobré," uvedla Plíšková.
Letos je to pět let, co se Plíšková dostala v All England Clubu do finále. V boji o titul tehdy prohrála s Australankou Ashleigh Bartyovou. "Ano, pamatuju si to, ale nežiju minulostí. Spíš si občas připomenu turnaje, které se povedly, a snažím se vybavit, co tehdy fungovalo. Hodně věcí bych dnes už dělala jinak, protože se za tu dobu spousta věcí změnila. Mám kolem sebe jiný tým, vlastně zůstal jen Michal (Hrdlička - manžel). Všechno ostatní se postupně proměnilo," řekla Plíšková.
Určitou paralelu ale s letošním startem viděla. "Pamatuju si, že jsem tehdy také začínala na menších kurtech a postupně se dostávala na ty největší. I to bylo součástí celého příběhu. Občas si tedy připomenu, co mi tehdy fungovalo. Vím například, že jsem tady výborně servírovala," uvedla bývalá světová jednička.
Plíšková ovládla české derby
Poté, co vynechala kvůli zdravotním potížím celou loňskou sezonu, má radost, v jaké formě nyní je. Připustila, že i zvažovala konec kariéry. "Nedávala jsem si žádné velké ani dlouhodobé cíle. Neplánovala jsem odehrát celou sezonu a vlastně to neplánuji ani teď. Jak ale sezona pokračovala, říkala jsem si: 'Zkusím ještě Australian Open'. A pak zase: 'Dobře, přidám Dauhá, Dubaj a další turnaj'. Takže svůj konec neustále odkládám," řekla.
Zdravotně se nyní cítí dobře. "Začátek sezony byl hodně nejistý. Každý zápas jsem snášela strašně těžce, a právě proto byly mezi turnaji větší pauzy. Pak ale přišla antuková část sezony a paradoxně mi docela pomohla. I noha ji snášela dobře, vše si postupně sedlo a je to mnohem lepší. Samozřejmě to není stoprocentní a asi už nikdy nebude. Dřív jsem deset let prakticky neměla žádné zdravotní problémy, ale s tejpy a správnou péčí se daří tělo udržovat v dobrém stavu. Oproti začátku roku se to hodně zlepšilo," uvedla.
V dalším kole čeká Plíškovou světová trojka a obhájkyně titulu Šwiateková. O devět let mladší Polku zatím lounská rodačka nikdy neporazila, třikrát s ní prohrála. "Úplně nadšená z toho nejsem, na druhou stranu jsme spolu na trávě ještě nikdy nehrály. Vím, že jsem ji zatím nikdy neporazila, ale na trávě začínáme od nuly. Snažím se to brát pozitivněji. Na antuce by to pro mě bylo asi mnohem těžší. Sice už Wimbledon vyhrála, takže si na trávě určitě získala sebevědomí, ale dříve se jí na tomto povrchu tolik nedařilo. Myslím si, že možné je všechno. Když dobře začnu, nějaká šance tam určitě bude," prohlásila Plíšková.
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