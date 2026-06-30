Plíšková ovládla české derby ve Wimbledonu. Po výhře nad Valentovou vyhlíží Šwiatekovou

DNES, 13:19
Aktuality 28
WIMBLEDON - Karolína Plíšková vyhrála české derby v prvním kole letošního Wimbledonu. Finalistka z roku 2021 v souboji generací přehrála bez ztráty servisu 6:3, 6:4 mladší krajanku Terezu Valentovou a postoupila do druhého kola nejslavnějšího tenisového turnaje. V něm může potkat obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Valentova Tereza
Karolína Plíšková vyhrála derby s Terezou Valentovou (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Valentová – Plíšková 3:6, 4:6

Plíšková rozehrála český souboj generací snadným gamem na servisu a hned v úvodní hře na returnu měla celkem tři brejkboly. Valentová ale pokaždé dokázala zabrat, všechny hrozby odvrátila a srovnala na 1:1.

V následujících minutách se ani jedna z českých tenistek nedostala k šanci na brejk. Obě na returnu dost kazily a po 26 minutách byl stav nerozhodný 3:3. Při tomto skóre se Plíškové přestalo dařit na servisu a po vlastních chybách pustila Valentovou k prvnímu brejkbolu. S ním si však díky dělovému servisu poradila a brejk nepřipustila.

Hned v dalším gamu se na příjmu prosadila Plíšková. Bývalá světová jednička vytáhla tři povedené returny po sobě, Valentová ani na jeden nenašla odpověď a prohrávala 0:40. Takto luxusní náskok Plíšková využila, proměnila druhý brejkbol ze série tří šance a slavila první brejk v zápase. Rodačka z Loun brejk snadno potvrdila a zavřela první set.

Úvod druhého dějství žádnou příležitost k brejku nenabídl. Obě Češky si snadno hájily servis a v mezihře byly k vidění spíše nevynucené i vynucené chyby chyby než vítězné údery. První komplikace na podání v tomto setu řešila Plíšková a musela přes shodu. Trefila však dva výborné servisy a bleskově srovnala na 3:3.

Kritický game za stavu 4:4 Valentová vůbec nezvládla. Mladší z českých tenistek svými chybami Plíškové brejk doslova darovala a dala zkušenější krajance možnost zápas dopodávat. Plíšková se šance chopila a zápas naprosto suverénně dovedla do vítězného konce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Plíšková ve druhém zápase po sobě čelila krajance. Na nedávné generálce v Nottinghamu nenašla recept na Marii Bouzkovou, která nakonec celý turnaj ovládla. Po skalpu Valentové však svou kariérní bilanci s Češkami vylepšila na 46:26.

Zatímco Valentová se představila v hlavní soutěži Wimbledonu poprvé v kariéře a nedaří se jí výkonnostně ani výsledkově navazovat na loňskou průlomovou sezonu, Plíšková hraje hlavní soutěž londýnského majoru už potřinácté.

Druhé kolo Wimbledonu překročila Plíšková pouze třikrát, naposledy po cestě do finále ročníku 2021. A je dost možné, že se jí to nepovede ani letos. Ve čtvrtek totiž s největší pravděpodobností vyzve obhájkyni titulu a světovou trojku Šwiatekovou. Polka ale nejprve musí zvládnout souboj s Taylor Townsendovou.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

28
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Vlk-v-trave
30.06.2026 13:47
Titulka... Po výhře nad Valentovou vyhlíží Šwiatekovou...

Doufejme, ze Ondra bude muset predelavat titulku :-)))
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hanz
30.06.2026 13:50
Já spíš spíš říkám, jak to bude klepec...
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zfloyd
30.06.2026 13:45
neví někdo co je s Jokerem to ho zrušili nebo co ???
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frenkie57
30.06.2026 13:46
Zde:
https://jokertvguide.sx/tennis-11---9d321bb2.html
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chlebavevaju
30.06.2026 13:33
Karča zLoun za jedna, za jedna!
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tenisman1233
30.06.2026 13:35
Za 2-
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Zbyna_S23
30.06.2026 13:27
Tereza už od ledna, chápu měla školu a nevím co všechno, ale hraje docela houby, bohužel potřebovala by už zahrát nějaký solidní výsledek, aby se udržela kolem té 50 60. Začala hrát úplně naivně a téměř vůbec nechodí k síti, kde ty body vyhrávala, můj názor a tak si nedaří.
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Serpens
30.06.2026 13:32
Její síla byla vždy odzadu, na síti to často bylo více škody než užitku. Byla výborná v úderech inside-out. To je však pryč, zbyly jen půlmetrové chyby. Rovněž byla proslulá vítěznou mentalitou, ta je však taky pryč, a ukázala to právě dnešek. Plíšková vysmátá, jak nemusela na konci obou setů nic předvést.
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Vlk-v-trave
30.06.2026 13:26
prvni planovany uspech by tu byl... Grant jde dal :-) Takze ikdyby se stala nehoda s Maruskou... jako snad neee, tak se tvori pekny blok nejen na Snajderku...

Take Kajla pekne... ma dobry den... a uz to, ze vzala set Madison hodne potesilo...:-)

Marcinko... mi nedela starosti.... na Amandu mame nahradnici.. z misovy staje...
Vic mi dela starosti ta Maruska... snad to zvladne... nastesti tam mame tu Grant...

Pliskovou rozhodne mame uz tam kde jsme potrebovali :-) derby - souboj generaci za nami...
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tenisman1233
30.06.2026 13:24
České derby,
Oba sety skoro stejné
Kája si počkala na svou šanci a tu v každém setu.
Co by se dalo vyzdvihnout u Terky je počet dvojchyb:0
Naopak Karolína :7.
Jinak Kája hrála dobře po 1.podání ale na returnz se bude muset do dalšího zápasu zcela jasně zlepšit.
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Georgino
30.06.2026 13:28
Return u Karolíny horší průměr, u Terezy bída.
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hanz
30.06.2026 13:21
Plíškovic tam měla snad 15 lidí v boxu... jako kdyby se loučila...
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Serpens
30.06.2026 13:19
Nemám slov. Oba sety jako přes kopírák. Celou dobu skoro žádné brejkboly a pak to dostane Karolína na zlatém tácku ještě vyzdobenou barevnými stužkami. Absolutně zadarmo.
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chlebavevaju
30.06.2026 13:08
Karolína zatím zkušeně. Elegantní hra s úsporou energii. Valentová bude druhá Linda Fruhvirtová, raketový start a strmý pád někam mezi 100-150 WTA.
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A211
30.06.2026 13:34
To snad ne
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subaru
30.06.2026 13:38
Jo, ale jedna přetrénovaná a druhá asi nedotrénovaná. A ani jí to asi nebaví.
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tenisman1233
30.06.2026 13:40
Terku to zcela určitě baví,i když to zrovna nejde.
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Serpens
30.06.2026 13:03
Plíšková si za ten laxní přístup nezaslouží vyhrát. Bohužel Tereza je v rozpoložení, jakém je a i tak to nebude stačit.
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Georgino
30.06.2026 12:41
Jak mdlá Karolina, jakoby se jí nechtělo hrát (jako obvykle), i bojovněji vypadající Tereza, hrají sotva průměrný tenis plný nevynucenek. Tereza darovala Karolíně break.
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Vlk-v-trave
30.06.2026 12:43
To me mrzi.. nevidim...neni to nejlepsi darek Martine k oslavam, ale aspon to jde podle planu... plus zatim vse pod kontrolou, Montgomery, Grant, Maruska... trochu zlobi Marcinko... :-)
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Vlk-v-trave
30.06.2026 12:27
Maruska frci... tak, ze ani misa nestiha :-)))
Skvele si vede take Montgomery, a Grant...
zatim to jde,...
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Vlk-v-trave
30.06.2026 12:20
Dnes me nikdo na zapasech neuvidi... budu pobihat v zakulisi... neni mozne nechat vsechno nahode...
uz kontroluji pripravu Taylor - jde to pekne - v ramci pripravy prechod na sako, voleje z ruznych uhlu... :-))
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Diabolique
30.06.2026 12:13
Maruško, do toho! Maruško Barkovová, do toho!
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Vlk-v-trave
30.06.2026 12:16
\o/ Maruska \o/
:-))
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Alien
30.06.2026 12:07
Terko, do toho! Terko Valentová, do toho!
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Vlk-v-trave
30.06.2026 11:58
Jsem rad, ze se Ondra pridal k oslavam Martiny... :-)
Je tak dobre Ondro bys byl ve strehu na Taylor... tam se chysta s/v show... :-)
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Vlk-v-trave
30.06.2026 11:58
*take
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Diabolique
30.06.2026 11:50
Hlavně ať není KONEC!
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