Je to pro mě speciální, řekla Krejčíková o návratu do Wimbledonu. Prozradila i zvláštní rituál
"Je to příjemné se sem vracet. Je to speciální a unikátní, že jsem to tady vyhrála, nebo když jsem si přebírala akreditaci, že jsem dostala ten 'badge' (odznak) se svým jménem. Jsem součástí historie a All England Clubu," uvedla Krejčíková. "Zároveň sem ale jedu hrát tenis a tyto věci kolem neřeším. Nebavíme se o nich, ani je nezveličuju. Snažili jsme se udělat co nejlepší přípravu na to, abych až turnaje vypukne, jsem měla co největší šanci vyhrát zápasy," řekla.
Úvodní duel se sedmnáctiletou držitelkou divoké karty Klugmanovou vyhrála Krejčíková za necelou hodinu a půl. Pomohlo jí i 10 odvrácených brejkbolů z 11. "Bylo to nahoru dolů, v hodně gamech jsme se tahaly. V prvním setu jsem lépe zvládla koncovky, proto to bylo 5:0. Ona pak zlepšila servis, začalo jí chodit první podání. Bylo vidět, že nemá co ztratit, začala do toho víc švihat a hrát na riziko. Myslím, že na konci druhého setu jsem ty zápletky zvládla velice dobře a jsem za to ráda," řekla Krejčíková.
S kým bude v 1. kole Wimbledonu hrát, se svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka dozvěděla až ráno před zápasem. Jde o její rituál, a stejně tak žádala i novináře, aby jí neříkali jméno další soupeřky. Tou bude nasazená pětka Ruska Mirra Andrejevová.
"Máme to tak nastavené a myslím, že je fajn, že člověk přemýšlí nad jinými věcmi a neřeší tenis. Když jsme tady v areálu, tak řešíme tenis, a když tady nejsme, tak tenis vůbec neřešíme," uvedla Krejčíková. "Když mi kluci ráno řekli, s kým hraju, tak jsem si při dělání vajíček na pánvičce našla na YouTube nějaké záznamy, jak soupeřka hraje. Kluci mi pak řekli, že nedávno hrála s Maruškou Bouzkovou a Terkou Valentovou. Že se bavili i s jejich trenéry a dali mi nějaké poznatky," podotkla.
Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře přijela do Wimbledonu s rozporuplnými pocity. Během června se sice na trávě probojovala do finále v Hertogenboschi, do něj ale nemohla nastoupit kvůli nemoci.
"Měla jsem nějakou chřipku a nebyla jsem schopná vylézt z postele. V Hertongenboschi jsem s tím už hrála čtvrtfinále i semifinále a bohužel po semifinále večer jsem lehla a potila se celou noc. Další ráno jsem nebyla schopná vylézt z postele, celý den jsem prospala. Bylo pro mě strašné zklamání, že jsem nemohla finále hrát. Bohužel se to někdy stane a doufám, že jsem si to vybrala do konce kariéry," uvedla.
Věří, že už je v pořádku. "Určitě mě to vrátilo trochu zpátky, protože po té neděli jsem začala trénovat až ve čtvrtek nebo v pátek. Do té doby jsem ležela. To, co jsem předtím natrénovala, jsem během té nemoci ztratila. Ale tak to je, teď makáme a snažím se fungovat s tím, co mám. A snažím se to v tomhle turnajovém režimu mezi zápasy zase nabrat," doplnila Krejčíková.
Krejčíková kralovala na brejkbolech. Předloňská šampionka si poradila s domácí hvězdičkou
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