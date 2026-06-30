Unavená Muchová: Jsem ráda, že jsem to prolomila. Cítím se celkově lépe než v Paříži
"Věděla jsem o tom," řekla Muchová ohledně své negativní wimbledonské bilance z posledních let. "Říkala jsem to i klukům (trenérům), že jsem tu po dlouhé době vyhrála první kolo. Navíc na kurtu, kde jsem před dvěma lety prohrála. Jsem ráda, že se mi to povedlo prolomit," podotkla.
Nasazená desítka zvládla duel proti Zacharovové za necelou hodinu. Čtyřiadvacetiletou Rusku porazila podruhé v krátké době, před měsícem ji zdolala na pařížské antuce 7:5, 6:2.
"Myslím, že hrála pořád stejně. Stále do toho mlátila zprava zleva a byla namotivovaná. Dnešní zápas jsem ale zvládla lépe než v Paříži," uvedla Muchová. "Určitě jsem lépe servírovala a své gamy jsem si vyhrávala poměrně rychle. Cítím se celkově lépe než před měsícem v Paříži," dodala.
K herní pohodě jí pomohl i čerstvý titul na turnaji v Bad Homburgu, který získala v sobotu. I proto byla ráda, že díky rychlému vítězství ušetřila síly. "Popravdě jsem docela unavená, protože těch posledních 48 hodin bylo hektických. Byla spousta změn, jiné počasí, přelety. Jsem ráda, že se mi podařilo dnes udržet soustředěnost a vyhrát to ve dvou setech," řekla Muchová.
Zvykání na nové podmínky
Po příletu do Londýna si také zvykala na odlišné podmínky na kurtech. "Je tady asi o dvacet stupňů méně a to také dělá velký rozdíl. Je to určitě pomalejší, tráva je hustší. Je to tu vždy jiné, ale na to jsem byla připravená," uvedla Muchová.
Olomoucká rodačka v pondělí zaznamenala 30. výhru v sezoně. "Takový rok asi zatím nepamatuju. Myslím, že v sezoně 2023 byl také začátek dobrý, ale tolik zápasů jsem určitě neodehrála," řekla.
Sezonu, v níž získala dva z celkových tří titulů, brala jako povzbuzení. "Měla jsem tam několikaletou pauzu, ale jsem ráda, že mi to ukazuje, že děláme dobrou práci a že jsem schopná nějaké turnaje vyhrát," prohlásila. Nejlépe v kariéře se ještě necítí. "Je to nahoru dolů. Nějaký den je lepší, nějaký je horší. Ale poslední dobou se cítím docela v pohodě," podotkla.
Přestože ve Wimbledonu byla maximálně dvakrát ve čtvrtfinále, věří, že jí tráva jako povrch sedí. "Říká to spousta lidí, že bych tu měla hrát nejlíp. Sezona na trávě je tak kraťoučká, že těch zápasů na ní nemám odehráno tolik. Ale když se cítím dobře a zapojuju tam určité aspekty jako slicy či kraťasy, tak ta tráva ukazuje ty rotace lépe," doplnila. V dalším kole ji čeká Číňanka Zhang Shuai.
Muchová si poradila se Zacharovovou
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