Plíšková po deseti letech a sérii šesti výher nestačila na Vekičovou

Karolína Plíšková před týdnem v Ostravě vypadla v prvním kole s Američankou Alyciou Parksovou a o moc lépe nedopadla ani na dalším turnaji WTA 500 v San Diegu.



Včera sice 30letá rodačka z Loun odstartovala dvousetovou výhrou nad domácí kvalifikantkou Caroline Dolehideovou, druhou výhru už ale přidat nedokázala. Se svou oblíbenou soupeřkou Donnou Vekičovou prohrála snadno 3-6 2-6.



Plíšková na o čtyři roky mladší Chorvatku nestačila pouze v prvním vzájemném střetnutí na US Open 2012 a od té doby šestkrát po sobě vyhrála, šňůru o sedmý 'korálek' ale natáhnout nedokázala. Dnes v Kalifornii jí nohy 'podrazil' především nefungující servis, který si z devíti pokusů udržela pouze třikrát.







Bývalá světová jednička a aktuálně 20. hráčka světa Plíšková tak od postupu do čtvrtfinále US Open prohrála čtvrtý ze šesti zápasů.



Poslední individuální turnaj sezony by měla absolvovat příští týden na akci WTA 1000 v mexické Guadalajaře. V listopadu ještě přislíbila účast na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu.