Plíšková pokračuje v návratu. Češi budou mít na Australian Open velmi početné zastoupení
Mezi muži nebude chybět nejlepší české singlové trio. Letošní osmifinalista Jiří Lehečka společně s Jakubem Menšíkem a Tomášem Macháčem, kteří tento rok skončili shodně ve třetím kole, by se měli vejít mezi nasazené hráče.
Dalibor Svrčina se díky průniku do TOP 100 poprvé vyhne melbournské kvalifikaci a k vyrovnání jeho maxima z roku 2023 mu tak bude stačit vyhrát jediný duel. Na listině naopak nenajdeme aktuálně 101. hráče světa Víta Kopřivu, který si o účast v hlavní soutěži bude muset zabojovat.
Mezi ženami je seznam českých hráček daleko delší. Na Australian Open nebude chybět česká jednička Linda Nosková ani Karolína Muchová, které budou mezi nasazenými. Doplní je i další stálice Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, a Barbora Krejčíková.
Do Melbourne parku se poprvé podívá teprve osmnáctiletá Tereza Valentová, která má za sebou průlomový rok, během kterého se dostala až do TOP 60. Kvalifikaci se poprvé vyhne Sára Bejlek, která bude na čtvrtý pokus usilovat o zdejší premiérové vítězství.
Asi nejpřekvapivějším jménem z českých tenistů i tenistek na seznamu je Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička je aktuálně až 1056. hráčkou světa a od loňského US Open měla kvůli zranění kotníku více než roční pauzu. Letos v září odstartovala návrat a odehrála pouhé tři zápasy. V Melbourne bude semifinalistka z roku 2019 startovat díky speciálnímu žebříčku. Při posledním startu v roce 2024 zde skončila hned v prvním kole na raketě Jeleny Rybakinové.
Mezi muži je největším favoritem dvojnásobný obhájce titule Jannik Sinner, kterému bude nejvíce konkurovat jeho hlavní rival Carlos Alcaraz. Španěl bude usilovat o to, aby se stal nejmladším hráčem v historii, který zkompletuje kariérní grandslam. Narušit jejich nadvládu bude chtít i 10násobný šampion Novak Djokovič, který bude usilovat o rekordní 25. major.
Mezi ženami je obhájkyní titulu Madison Keysová, která se pokusí v silné konkurenci světové jedničky a dvojnásobné šampionky Aryny Sabalenkové, Polky Igy Šwiatekové, Jeleny Rybakinové a dalších zopakovat svojí skvělou jízdu. Právě mezi ženami je favoritek na vítězku, na rozdíl od mužů, hned několik.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře