Plíšková porazila krajanku Vondroušovou i potřetí, Muchová si v Dubaji poradila s Peraovou

Karolína Plíšková se po vyřazeních v prvním kole na obou podnicích v Adelaide herně výrazně zvedla, ovšem po solidních výkonech přišla vždy nečekaná nebo jasná porážka. Na Australian Open využila příznivého losu a bez ztráty setu se dostala do čtvrtfinále, v němž nestačila na Magdu Linetteovou. Suverénně začala také v Abú Zabí, jenže ve druhém kole jasně prohrála s Jelenou Rybakinovou. Před týdnem v Dauhá prošla s přehledem tříkolovou kvalifikací a na úvod hlavní fáze vybouchla proti Jekatěrině Alexandrovové.

První zápas má úspěšně za sebou také v Dubaji, kde hraje již podesáté v kariéře a jejím maximem je finále z ročníku 2015. Bývalá světová jednička si na úvod poradila 6-3 6-4 s loňskou semifinalistkou Markétou Vondroušovou startující na chráněný žebříček. S krajankou, která posbírala na všech třech letošních turnajích alespoň dva skalpy, vyhrála ve dvou setech i třetí vzájemný souboj.

Plíšková pustila Vondroušovou v úvodním dějství dvakrát do brejku, ale ani jeden jí nedovolila potvrdit a od stavu 2-3 uhrála čtyři gamy v řadě. Ve druhé sadě se dostala k jediné brejkbolové šanci, tu využila a sama zlikvidovala všech sedm hrozeb, ačkoli ve čtvrté hře ztrácela už 0-40 a v závěrečné byla třikrát jediný míček od ztráty podání. Zatímco po prvním servisu získala 80% bodů, po druhém jen 27%.

Statistiky zápasu Plíšková - Vondroušová

Třicetiletá rodačka z Loun, která loni v Dubaji kvůli zlomenině ruky neúčinkovala, si o osmifinále zahraje se světovou sedmičkou Marií Sakkariovou (H2H 2-2). Řekyně měla v úvodním kole volno a ani při jedné z předchozích tří návštěv tady nevyhrála utkání hlavní soutěže.

Former World No.1 Karolina Pliskova (pictured) of Czech Republic scored a 6-3, 6-4 win over compatriot Marketa Vondrousova in the first round of the #DDFtennis. Follow the updates at @gulf_news pic.twitter.com/CDOi5VlE7g