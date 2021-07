Plíšková: S výkonem jsem moc spokojená, bylo to skoro bez chyb

Plíšková bývá v zápasech často bez výrazu, ale tentokrát vypadala v utkání s Donnou Vekičovou většinu času až blaženě. A na jejím výkonu to bylo znát, Chorvatce povolila v každém setu dvě hry. "Takový zápas jsem dlouho neměla. Až na první horší game to potom bylo v podstatě bez chyby. Dneska je spokojenost velká. Nechci lítat v oblacích, ale bylo to dobrý," pochvalovala si.

Přiznala, že ani sama nevěděla, proč se pořád usmívá. "Cítila jsem se dobře a nevím proč. Když jsem unavená, ne fyzicky, tak se směju všemu. Všechno mi přišlo srandovní," uvedla Plíšková. Dobré rozpoložení jí pomohlo ke koncentraci, protože zápas byl z většího kurtu číslo 18 přeložen na menší devítku. "Ty menší dvorce jsou náročné na koncentraci. Z každé strany tam je zápas, zezadu zápas, ale nestěžuju si, když jsem tam vyhrála," konstatovala Plíšková.

Během utkání udělala jen sedm nevynucených chyb. Potvrdila si pohodu, kterou cítí v tréninku. A vlastně má dobrý pocit i v zápasech. "Delší dobu, ale ne vždycky výsledky odpovídají tomu, jak se cítím. Lidi hodnotí výsledek, ale nenechám si zkazit vnitřní pocit, jaký mám na kurtu. Bylo to dobrý v posledních týdnech, i v Paříži, ale ne vždy se podaří vyhrát," řekla.

Ve Wimbledonu vyhrála dva zápasy potřetí za sebou i potřetí v kariéře. "To je super, ale nechci se uspokojit, že jsem hrála dvakrát dobře a porazila dobrý holky," doplnila s tím, že trefuje míče čistě a funguje základ její hry -podání. "A to se pak hraje mnohem snáz," podotkla.

Martincová: Tímhle pro mě turnaj nekončí

Martincová se trápila s nepříjemnou hrou Argentinky Nadii Podoroské. "Byla to dost těžká psychická zkouška. I když jsem urvala set a vedla, stále jsem se necítila. A ona začala hrát neskutečně, když jí teklo do bot. Na své poměry i hodně riskovala a nebála se do toho jít. Já věřila, že když budu trpělivá, vybojuju si to zpátky. Nepřipouštěla jsem si, že by se to nepovedlo. Pak jsem ani nevěděla, jaké je skóre. Koukala jsem na tabuli, kolik to vlastně je," prozradila.

Postupem si vybojovala premiérovou účast ve třetím kole na grandslamu. "Radost mám obrovskou, ale stále hraju. Jsem typ, že mám radost, ale že bych byla nadšená, tak to by bylo unáhlené. Snažím se vyhrát každý zápas. Tímhle pro mě turnaj nekončí," uvedla.

O osmifinále budou bojovat spolu. Na okruhu WTA se utkaly jednou. Předloni v prvním kole na US Open vyhrála Plíšková ve dvou tie-breacích.

"Teďka se jí daří, je na vlně a proti mně nemá vůbec co ztratit," řekla Plíšková o Martincové a dodala: "Je bojovná a nedá míč zadarmo. Musím být od prvního do posledního míče připravena, nečekat na její chyby a uhrát si to sama. Když budu hrát dobře, není co vymýšlet."

Martincová je ráda, že na Plíškovou narazí až ve třetím kole. "Dovolím si říct, že s Kájou se máme rády. Je neskutečná hráčka a budu se snažit hrát to, co umím nejlépe," řekla. Ze zápasu s krajankou ale radost neměla. "Pro mě to není nic příjemného a asi se na to nedá zvyknout, ale co se dá dělat, je nás tam Češek hodně. Jediné pozitivum je, že jedna Češka půjde dál."