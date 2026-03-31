Plíšková se za týden vrátí: Je to všelijaké, ale věřím, že to bude dobré
Plíšková potěšila své fanoušky, když v posledním dílu podcastu Rakety potvrdila, že se opět vrací na kurty po dalších zdravotních problémech. Po US Open 2024 více než rok bojovala s dvakrát operovaným kotníkem a při pokusu o letošní návrat ji brzdily další potíže.
V lednu v Austrálii se nakonec představila pouze na Australian Open, kde došla do třetího kola, a pak už hrála jen v Kluži a na tisícovce v Dauhá, přičemž v katarské metropoli musela skrečovat osmifinále s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou.
Problémy s lýtkem a kolenem snad už definitivně vyřešila a její další zastávkou bude hala v rakouském Linci. Tam se v příštím týdnu koná antuková pětistovka a Plíšková v tomto dějišti odstartuje antukové jaro.
"Lidi se ptají, jestli pojedu do Lince. Takže do Lince pojedu a chystám se tam odjet v pátek. V pondělí, úterý začíná turnaj, tak mi držte palce. Zatím mám za sebou první dva sparingy na antuce. Je to všelijaké, ale věřím tomu, že to bude dobré," uvedla Plíšková v posledním dílu podcastu Rakety.
"Hrála jsem se sestrami Kovačkovými. Vystřídaly se mi po setu. Jsou docela šikovný a trošku mě prohnaly. Dostala jsem pár kraťasů, takže na ty jsem se zatím jen podívala. V Linci mám v plánu se na ně rozeběhnout," vtipkovala.
Pro Plíškovou není antuka zrovna oblíbeným povrchem. Přesto na ní majitelka 17 trofejí kralovala na Livesport Prague Open 2015, ve Stuttgartu 2018 a v Římě 2019. Od začátku sezony 2023 ovšem absolvovala na oranžové drti pouhých devět zápasů s bilancí 3:6 a ten poslední odehrála na French Open 2024.
"Na antuce jsem vlastně loni nehrála a předloni toho mnoho nebylo. Poslední dva roky jsem toho na antuce moc neodehrála a nejvíc je to znát v pohybu. Ale věřím tomu, že to ještě rozhýbu. Zdraví zatím docela drží," řekla Plíšková.
V Linci by měly z českých tenistek startovat také Barbora Krejčíková s Markétou Vondroušovou, které však v posledních měsících rovněž řešily zranění, a Sára Bejlek.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře