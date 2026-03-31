Plíšková se za týden vrátí: Je to všelijaké, ale věřím, že to bude dobré

DNES, 15:30
Aktuality 14
Karolína Plíšková v pondělí ve svém podcastu potvrdila, že její první zastávkou po dalších zdravotních problémech bude rakouský Linec. Bývalá světová jednička, která se letos po vleklém zranění kotníku vrátila na nejvyšší ženský okruh, tedy zahájí antukové jaro už v Rakousku.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková potvrdila návrat na kurty v Linci (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Plíšková potěšila své fanoušky, když v posledním dílu podcastu Rakety potvrdila, že se opět vrací na kurty po dalších zdravotních problémech. Po US Open 2024 více než rok bojovala s dvakrát operovaným kotníkem a při pokusu o letošní návrat ji brzdily další potíže.

V lednu v Austrálii se nakonec představila pouze na Australian Open, kde došla do třetího kola, a pak už hrála jen v Kluži a na tisícovce v Dauhá, přičemž v katarské metropoli musela skrečovat osmifinále s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou.

Problémy s lýtkem a kolenem snad už definitivně vyřešila a její další zastávkou bude hala v rakouském Linci. Tam se v příštím týdnu koná antuková pětistovka a Plíšková v tomto dějišti odstartuje antukové jaro.

"Lidi se ptají, jestli pojedu do Lince. Takže do Lince pojedu a chystám se tam odjet v pátek. V pondělí, úterý začíná turnaj, tak mi držte palce. Zatím mám za sebou první dva sparingy na antuce. Je to všelijaké, ale věřím tomu, že to bude dobré," uvedla Plíšková v posledním dílu podcastu Rakety.

"Hrála jsem se sestrami Kovačkovými. Vystřídaly se mi po setu. Jsou docela šikovný a trošku mě prohnaly. Dostala jsem pár kraťasů, takže na ty jsem se zatím jen podívala. V Linci mám v plánu se na ně rozeběhnout," vtipkovala.

Pro Plíškovou není antuka zrovna oblíbeným povrchem. Přesto na ní majitelka 17 trofejí kralovala na Livesport Prague Open 2015, ve Stuttgartu 2018 a v Římě 2019. Od začátku sezony 2023 ovšem absolvovala na oranžové drti pouhých devět zápasů s bilancí 3:6 a ten poslední odehrála na French Open 2024.

"Na antuce jsem vlastně loni nehrála a předloni toho mnoho nebylo. Poslední dva roky jsem toho na antuce moc neodehrála a nejvíc je to znát v pohybu. Ale věřím tomu, že to ještě rozhýbu. Zdraví zatím docela drží," řekla Plíšková.

V Linci by měly z českých tenistek startovat také Barbora Krejčíková s Markétou Vondroušovou, které však v posledních měsících rovněž řešily zranění, a Sára Bejlek.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

14
Přidat komentář
tommr
31.03.2026 18:24
U toho tria Plíšková, Krejčíková a Vondroušová už nevěřím v úspěšnej návrat ani u jedný ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
31.03.2026 18:35
poslední dvě teda mají opravdu zvláštní kariéry
Reagovat
Blondie
31.03.2026 16:55
Tak jen zdraví, Karo. Ať slouží.
Reagovat
misa
31.03.2026 16:52
Bejlek je ve stejném termínu nominovaná na BJK Cup se Švýcarskem. Obě akce zároveň asi hrát nemůže, takže jakou si vybere?
Reagovat
tommr
31.03.2026 18:26
já bych jí doporučil ten Linec. V BJK Cupu nám při vší úctě moc platná nebude ...
Reagovat
com
31.03.2026 16:48
No konečně
Reagovat
PTP
31.03.2026 15:43
Ať zkusí radši dvojčata.
Reagovat
Kapitan_Teplak
31.03.2026 15:57
Trojčata.
Reagovat
Blondie
31.03.2026 16:55
Jdi do háje, posílat ženy na mateřskou je fakt brutální buranismus, který prokazuje jen absolutní neexistenci jakékoliv emoční inteligence u autora výroku.
Reagovat
PTP
31.03.2026 17:03
Něco s tím budu muset udělat
Reagovat
JLi
31.03.2026 20:26
Mateřství považovat za buranismus svědčí o vlastním bloňdatém komplexu.
Reagovat
com
31.03.2026 21:17
Reagovat
com
31.03.2026 21:17
co si to děvčata rozdat na férovku v bahně
Reagovat
Mantra
31.03.2026 15:42
bylo to komický, začíná to být trapný až smutný
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist