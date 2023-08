Plíšková Šwiatekovou nepřekvapila. Muchová, Vondroušová i Kvitová jsou v osmifinále

Karolína Plíšková si v pondělí v Montrealu připsala teprve druhou výhru od 20. dubna a vůbec první po využití mečbolu. Navázat na ni ale nedokázala, ve druhém kole nestačila na nejlepší tenistku současnosti Igu Šwiatekovou.

Jednatřicetiletá rodačka z Loun sehrála s o devět let mladší Polkou vyrovnaný první set. Dvakrát v něm dokázala bleskově smazat manko brejku a v tie-breaku hrála dvakrát o setbolů. Nakonec ale po více než hodině boje set ztratila.

Ve druhé sadě už byla Šwiateková jednoznačně lepší hráčkou. Začala méně chybovat a dostala zápas pod kontrolu. Za stavu 5:1 sice duel neuzavřela při svém podání, ale vzápětí české tenistce sebrala už popáté servis a zvítězila 7:6, 6:2.

Game, set, IGA on IGA Stadium ️



The World No.1 moves past Pliskova, 7-6(6), 6-4!#NBO23 pic.twitter.com/BM1rMoQSzS — wta (@WTA) August 9, 2023

"Z prvního setu jsem se chtěla poučit a udělat něco lépe. Takže jsem celkem spokojená, že jsem svou hru v průběhu zápasu posunula. Ale jednoduché to vůbec nebylo, Karolína je strašně zkušená hráčka a umí toho zahrát opravdu hodně. Snažila jsem se být připravená na všechno," komentovala Šwiateková.

Plíšková prohrála se Šwiatekovou i potřetí. První dva duely nezvládla na antuce, loni v Římě neuhrála ani game a letos ve Stuttgartu neudržela vedení 1:0 na sety.

V Montrealu předloňská finalistka neobhájí semifinále z loňského Toronta a ve světovém žebříčku klesne minimálně na 25. místo. Příští týden si v Cincinnati odbyde generálku na US Open.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Šwiateková se představila poprvé od červencového triumfu v rodné Varšavě a už jen jedna výhra ji dělí od jistoty, že po turnaji uhájí ve světovém žebříčku první místo.

Cirsteaová – Muchová 5:7, 4:6

Také v osmifinále Šwiateková narazí na českou tenistku. Polskou favoritku vyzve Karolína Muchová, která se po dvou měsících dočká odvety za porážku ve finále French Open.

Šestadvacetiletá Muchová si v Montrealu připisuje první výhry na kanadské 'tisícovce' a zatím neztratila ani set. Po Anastasii Potapovové si poradila i s Rumunkou Soranou Cirsteaovou, kterou porazil 7:5, 6:4 a poprvé od pařížské jízdy vyhrála dva zápasy po sobě.

Světová sedmnáctka Muchová se s vedoucí hráčkou žebříčku utká potřetí v kariéře, na předloňském Australian Open si vyšlápla na domácí hvězdu Ashleigh Bartyovou. Z posledních 13 zápasů s členkami elitní desítky osm vyhrála.

Vondroušová – Wozniacká 6:2, 7:5

Markéta Vondroušová si po nečekaném wimbledonském triumfu dopřála krátký odpočinek, vstup do US Open Series ale zvládá. Při premiéře na kanadské 'tisícovce' si po Egypťance Majar Šarífové poradila ve dvou setech i s Caroline Wozniackou, jež hrála první turnaj od triumfu na Australian Open 2020 a následném porodu dvou dětí.

I když byla hra na první pohled relativně vyrovnaná, čtyřiadvacetiletá Češka si postupně vypracovala slibné vedení 6:2 a 3:0 s dvěma brejky v zádech. Jenže o devět let starší Dánka to nezabalila. Vondroušová jí i několika dvojchybami dovolila vrátit se do hry a po ztrátě čtyř gamů v řadě dokonce musela za stavu 3:4 odvracet setbol.

Do třetího dějství ale bývalou světovou jedničku nepustila. Od stavu 4:5 čím dál více unavenou Wozniackou zase začala přehrávat, předvedla dvě čisté hry při svém podání a zvítězila 6:2, 7:5.

O postup do čtvrtfinále si světová desítka Vondroušová zahraje v souboji hráček TOP 10 s Coco Gauffovou (h2h 0:1), s níž jediný vzájemný duel před dvěma lety v Dubaji prohrála ve třech setech.

Devatenáctiletá Američanka Gauffová po nedělním nejcennějším triumfu ve Washingtonu vstoupila do turnaje v Montrealu jednoznačnou výhrou 6:2, 6:2 nad Britkou Katie Boulterovou a vyhrála pátý zápas v řadě. Neztratila v nich ani set a prohrála jen 23 gamů.

Kvitová – Giorgiová 6:2, 5:7, 6:0

Petra Kvitová ve svém prvním vystoupení od červencové svatby s trenérem Jiřím Vaňkem zvládla souboj bývalých šampionek s Camilou Giorgiovou. Česká vítězka z roku 2012 přehrála italskou 'obhájkyni titulu' z roku 2021 v nočním zápase hodinu po půlnoci 6:2, 5:7, 6:0 a oplatila jí předloňské čtvrtfinálové vyřazení.

Třiatřicetiletá Češka ve svém prvním zápase na tvrdém povrchu od dubnového triumfu na 'tisícovce' v Miami začala parádně, vypracovala si vedení 6:2 a 3:1 a kráčela za bezproblémovým vítězství. Bez komplikací ale úvodní zápas nezvládla.

Nejprve soupeřce dovolila otočit na 3:4 a přestože po dalším brejku byla za stavu 6:2, 5:4 a 30:0 dva míčky od výhry, spáchala dvě z nakonec devíti dvojchyb, přestala si věřit, ztratila tři gamy po sobě a už tak dlouhý den si ještě protáhla.

Před rozhodujícím setem dvojnásobná wimbledonská šampionka zmizela v šatnách, kde se dokázala znovu zkoncentrovat. V dalším průběhu utkání už neztratila ani game, závěrečný game při svém servisu otočila z 0:40 a potřetí v szeoně soupeřce nadělila kanára.

V osmifinále, přes které se od svého triumfu před jedenácti lety v Montrealu ani jednou nedostala, se po čtyřech letech utká se Švýcarkou Belindou Bencicovou (h2h 4:2).

V osmifinále jsou tak celkem čtyři Češky. Už v úterý se mezi elitní šestnáctku probila Marie Bouzková, jež bude o čtvrtfinále hrát s Darjou Kasatkinovou. Ve středu na ni navázaly Muchová, Vondroušová a Kvitová.

• WTA 1000 MONTREAL •

Kanada, tv. povrch, 2.788.468 dolarů

středeční výsledky (09. 08. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Kvitová (7-ČR) - Giorgiová (It.) 6:2, 5:7, 6:0 Vondroušová (9-ČR) - Wozniacká (Dán.) 6:2, 7:5 Muchová (14-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 7:5, 6:4 Šwiateková (1-Pol.) - Plíšková (ČR) 7:6 (8:6), 6:2 Sabalenková (2-Běl.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 7:6 (7:5) Rybakinová (3-Kaz.) - Bradyová (USA) 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3 Pegulaová (4-USA) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:4 Gauffová (6-USA) - Boulterová (Brit.) 6:2, 6:2 Collinsová (USA) - Sakkariová (8-Řec.) 6:4, 6:2 Kasatkinová (10) - Blinkovová (-) 6:2, 7:5 Fernandezová (Kan.) - Haddadová Maiaová (11-Braz.) 7:5, 5:7, 6:3 Bencicová (12-Švýc.) - Parksová (USA) 6:3, 5:7, 6:4 Samsonovová (15) - Qinwen Zheng (Čína) 6:3, 6:2 • Čtyřhra - 2. kolo • Schuursová/Krawczyková (5-Niz./USA) - Muchová/Vondroušová (ČR) 1:2 / skreč M./V. Eikeriová/Neelová (Nor./Est.) - Siniaková/Stefaniová (3-ČR/Braz.) 6:1, 6:2 Zhaová/Stakusicová (Kan.) - Lin Zhu/Bouzková (Čína/ČR) 6:4, 3:6, 11:9