Plíšková udělala další krok k prvnímu grandslamovému titulu! Zhang porazila i poosmé a je ve čtvrtfinále

Karolína Plíšková si v přípravě na rok 2022 zlomila ruku a musela loňské australské léto vynechat. Do sezony naskočila až v březnu, rok zakončila s nelichotivou bilancí 21-21, čtyřmi porážkami v řadě, jen se čtyřmi vítěznými sériemi a bez jediné finálové účasti.

Bývalé světové jedničce se nedařilo ani v úvodních týdnech tohoto roku, na obou generálkách v Adelaide skončila po jasných prohrách hned v prvním kole, a na druhém podniku dokonce musela poprvé od srpna 2014 do kvalifikace.

Na Australian ovšem hraje jako vyměněná, nadále využívá příznivého losu, při osmém startu v řadě se dostala do třetího kola, počtvrté do osmifinále a počtvrté do čtvrtfinále. Semifinalistka ročníku 2019 nedala po výborných výkonech a díky aktivní hře i skvělému servisu šanci Xiyu Wang, Julii Putincevové, Varvaře Gračovové ani Shuai Zhang, se kterou vyhrála i osmý vzájemný souboj.

Třicetiletá Češka proti o čtyři roky starší Číňance dominovala podobně jako ve druhém kole s Julií Putincevovou. V úvodním dějství nadělila kanára a za stavu 2-3 ve druhé sadě teprve potřetí na turnaji ztratila servis. Své zaváhání však neskutečným způsobem napravila, když získala 15 fiftýnů v řadě a vypracovala si tři mečboly.

Nakonec využila až ten poslední a vylepšila si bilanci v osmifinálové fázi podniků velké čtyřky na 11-3. Na postup potřebovala jen 55 minut, během nichž nastřílela 33 vítězných úderů včetně 12 es a vyrobila pouhých 13 nevynucených chyb.

Plíšková, která vyhrála čtyři zápasy po sobě poprvé od loňského US Open a může vyrovnat své maximum v Melbourne Parku, se o své páté grandslamové semifinále a první od finálové účasti ve Wimbledonu 2021 popere překvapivě s Magdou Linetteovou (H2H 7-2). Ani ve čtvrtfinále tak nepotká zástupkyni Top 20 a příští soupeřce může oplatit nedávnou porážku z BJK Cupu.

Statistiky zápasu Plíšková - Zhang

Stejně stará Polka si po nasazených Anett Kontaveitové a Jekatěrině Alexandrovové vyšlápla i na světovou čtyřku Caroline Garciaovou. Jednu z největších favoritek, úřadující šampionku Turnaje mistryň a hráčku s největším počtem výher od začátku června zdolala 7-6(3) 6-4, ačkoli prohrávala už o dva brejky a francouzská favoritka měla možnost úvodní dějství dopodávat. Ve druhé sadě už jí nepovolila ani jeden brejkbol.

Světová pětačtyřicítka si ve 30 letech zahrála své první osmifinále na grandslamech a i svůj čtvrtý skalp Top 10 a první na betonech zaregistrovala na majorech: Ashleigh Bartyová (skreč na French Open 2021), Elina Svitolinová (Wimbledon 2021) a Ons Džabúrová (French Open 2022).

Statistiky zápasu Linetteová - Garciaová

#AusOpen Women's Singles QFs are set:



[22] Elena Rybakina vs. [17] Jelena Ostapenko

[3] Jessica Pegula vs. [24] Victoria Azarenka



[30] Karolina Pliskova vs. Magda Linette

[5] Aryna Sabalenka vs. Donna Vekic — José Morgado (@josemorgado) January 23, 2023

Plíškovou a Jiřího Lehečku mohla ve čtvrtfinále doplnit ještě 17letá Linda Fruhvirtová, jež ale podlehla Chorvatce Donně Vekičové.