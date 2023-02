Plíšková v Abú Zabí 'přejela' Bonaventureovou, postoupila i Krejčíková

Karolína Plíšková měla na úvod turnaje nastoupit proti dlouhodobě se trápící bývalé světové jedničce Garbiňe Muguruzaové, Španělka se ale pár hodin před zápasem z osobních důvodů odhlásila a nahradila ji šťastná poražená kvalifikantka Ysaline Bonaventureová.



A česká favoritka neměla s Belgičankou slitování. Nenabídla jí jediný brejkbol, nevynucenou chybou jí darovala jen osm fiftýnů, nastřílela 17 winnerů a za pouhých 47 minut hry zvítězila 6-1 6-3.



"Musím být spokojená, odehrála jsem perfektní zápas téměř bez chyb. Hlavně servis byl skvělý. Za takový vstup do turnaje jsem samozřejmě moc ráda, dodá mi to sebedůvěru do dalších zápasů," pochvalovala si v pozápasovém rozhovoru Plíšková.



30letá rodačka z Loun tak navázala na dobré výkony z Australian Open, na kterém prohrála až v nepovedeném čtvrtfinále s Magdou Linetteovou. "V Melbourne jsem odehrála dobré zápasy a teď cítím, že je moje hra na velmi dobré úrovni."



O postup do čtvrtfinále se světová dvacítka Plíšková utká s finalistkou letošního Australian Open a vítězkou loňského Wimbledonu Jelenou Rybakinovou (h2h 0-2). S Kazaškou ve dvou dosavadních duelech neuhrála ani set.



27letá Barbora Krejčíková se představila poprvé od deblového triumfu na Australian Open a rovněž uspěla hladce ve dvou setech. Proti rumunské kvalifikantce Eleně-Gabriele Ruseové sice v úvodu obou sad nepotvrdila brejk, ale už po hodině a čtvrt zvítězila 6-1 6-4.



Další soupeřkou vítězky Roland Garros z roku 2021 bude osmá nasazená Ljudmila Samsonovová (h2h 0-0). 24letá Samsonovová otočila zápas proti Američance Claire Liuové, která nastoupila místo nemocné Pauly Badosaové. Španělka přišla o druhý turnaj po sobě poté, co kvůli zranění stehenního svalu nestartovala na Australian Open a předtím odstoupila z Adelaide.





Marie Bouzková loni na Livesport Prague Open vybojovala svůj premiérový titul na nejvyšší tour, zahrála si čtvrtfinále Wimbledonu a i díky 42 posbíraným výhrám debutovala v Top 30 žebříčku. Na životní sezonu se jí ale vůbec nedaří navázat. V Hobartu byla poprvé na turnajích WTA a na Australian Open premiérově na grandslamech mezi nasazenými a ani na jednom podniku neporazila více než jednu soupeřku.

Čtyřiadvacetiletá Češka si navíc připsala už třetí nezdar v řadě. Při svém debutu ve Spojených arabských emirátech nestačila hned na Beatriz Haddadovou Maiaovou a zhoršila si letošní bilanci na 2-4. S o dva roky starší Brazilkou padla i loni ve čtvrtfinále v Monterrey, ačkoli měla několik mečbolů.

Bouzková po téměř hodině boje urvala úvodní set, ačkoli v něm prohrávala 1-3. S postupem zápasu však začala uvadat herně i fyzicky. Od stavu 3-4 ve druhé sadě už neuhrála jediný game, přičemž v rozhodující získala jen osm fiftýnů, a nasazené šestce podlehla 6-4 3-6 0-6.

Světová čtrnáctka Haddadová Maiaová bude pokračovat soubojem s Biancou Andreescuovou, nebo Julií Putincevovou.

Statistiky zápasu Bouzková - Haddadová Maiaová