Plíšková v Montréalu vyřadila Sabalenkovou a zahraje si o první letošní titul!

Karolína Plíšková během léta nachází našla dlouho marně hledanou formu a psychickou pohodu. Po finále ve Wimbledonu a osmifinále na olympiádě se dostala do finále na kvalitně obsazené akci v WTA 1000 v Montréalu, kde v minulosti nevyhrála nikdy víc jak jeden zápas.



Letos si 29letá rodačka z Loun poradila s Chorvatkou Vekičovou, Američankou Anisimovovou, Španělkou Sorribesovou a dnes zvládla i souboj s nejvýše nasazenou Arynou Sabalenkovou z Běloruska. Světovou trojku porazila 6-3 6-4 a během pár týdnů vyrovnala vzájemnou bilanci z 0-2 na 2-2.



Dnes měla Plíšková od začátku navrch a jen jednou ztratila podání, navíc si ho ve druhé sadě hned vzala zpátky. K výhře, která jí zajistila posun na čtvrté místo pořadí WTA, si pomohla také deseti esy.

