Plíšková v Portugalsku odehrála další třísetovou bitvu, tentokrát ale padla

CALDAS DE RAINHA – Karolína Plíšková na turnaji v portugalském Caldas de Rainha skončila ve druhém kole. Nad její síly byla Ruska Polina Jatčenková, se kterou promarnila vedení 1:0 na sety a nakonec prohrála 7:5, 4:6 a 3:6. Česká tenistka ale na turnaji WTA 125 odehrála při svém návratu po více než roční pauze další solidní třísetový zápas.
Karolína Plíšková (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Plíšková – Jatčenková 7:5, 4:6, 4:6

Plíšková začala zápas servisem, jenže dvakrát za sebou jej ztratila a ruská soupeřka dostala do začátku duelu příjemný dárek. Česká tenistka však v průběhu první sady postupem času nacházela rytmus i přesnost a nakonec v poslední chvíli srovnala stav ze 3:5 na 5:5 a čtyřmi gamy v řadě získala první sadu. Ukázala, že je silná i na returnu, ze kterého v krizových momentech dokázala hrát razantní přesné míče zejména do zadní části kurtu. Také přesvědčivě využila všechny tři nabídnuté brejkboly.

I ve druhé sadě hrála Plíšková velmi solidně, bylo to i díky tomu, že se trefovala do prvního servisu, snaživá soupeřka však dokázala držet skóre vyrovnané a za bojovnost byla odměněna v samotné koncovce. Česká tenistka vyrobila za stavu 4:4 při svém podání několik chyb a Jatčenková nabídnuté šance proměnila. Nejdříve využila druhý brejkbol, pak sama z brejku utekla a při setbolu zahrála kraťas, na který Plíšková už nestihla zareagovat.

V průběhu třetí sady už šla kvalita tenisu Plíškové dolů. Jatčenková byla pohyblivější a delší výměny dokázala získávat pro sebe. Navíc přestala být účinná i hra české tenistky. Po dvou ztrátách jejího podání byl stav už 1:5, Plíšková ještě zabojovala a snížila na 4:5, Ruska pak ale zápas zvládla dopodávat.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport)

Třísetovou bitvu tentokrát bývalá světová jednička prohrála. Pokud ale chtěla v portugalském Caldas de Rainha otestovat svou formu, nemusela být zklamaná. Úderově po více než roční pauze neztratila, odehrála pět hodin náročného tenisu, kdy soupeřky zdatně vracely její míče. Pracovat ale bude muset na pohybu a fyzičce.

Český tenis má na portugalském turnaji ve hře ještě Gabrielu Knutsonovou, která v průběhu středečního dne postoupila do čtvrtfinále, kde se střetne s Ukrajinkou Darjou Snigurovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Kandinsky1
17.09.2025 20:57
Prohrát s nějakým Latéčkem
Dobry-den
17.09.2025 20:41
Jáj bože můůůj

No ale aspoň má soudnost a neštítí se menších turnajů, za to má u mě malé a zcela bezvýznamné plus.
com
17.09.2025 20:10
předevčírem nejspíš falešná forma smile
Mantra
17.09.2025 20:23
Asi ju
SpacialRecognition
17.09.2025 20:09
Ta nerozehranost je tam vidět. Ale každopádně si myslím, že to tak špatné nebude. Na stovku určitě, až se vrátí do zápasového rytmu.
Mantra
17.09.2025 20:24
To nevím. 100 se jí dost vymykala z rukou už před zraněním
SpacialRecognition
17.09.2025 20:31
byla čtyřicátá na světě, v té sezoně vyhrála titul (byť 250ku bez stráty setu) a pak se dostala to semifinále tisícovky, to bych neřekl ,že se jí vymykala. A to ještě byla zraněná
SpacialRecognition
17.09.2025 20:33
+ měla další finále 250ky na trávě. Opět docela slušná sezona i přes to, že i v ní měla zranění
Kytka
17.09.2025 20:34
1062 - průběžné umístěni, tady získala prvních 15 bodů. Neměla nic.
com
17.09.2025 20:37
bohuzel na letosni TM to nevypada
SpacialRecognition
17.09.2025 20:41
Přečtěte si ještě jednou, o čem se bavíme
