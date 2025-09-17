Plíšková v Portugalsku odehrála další třísetovou bitvu, tentokrát ale padla
Plíšková – Jatčenková 7:5, 4:6, 4:6
Plíšková začala zápas servisem, jenže dvakrát za sebou jej ztratila a ruská soupeřka dostala do začátku duelu příjemný dárek. Česká tenistka však v průběhu první sady postupem času nacházela rytmus i přesnost a nakonec v poslední chvíli srovnala stav ze 3:5 na 5:5 a čtyřmi gamy v řadě získala první sadu. Ukázala, že je silná i na returnu, ze kterého v krizových momentech dokázala hrát razantní přesné míče zejména do zadní části kurtu. Také přesvědčivě využila všechny tři nabídnuté brejkboly.
I ve druhé sadě hrála Plíšková velmi solidně, bylo to i díky tomu, že se trefovala do prvního servisu, snaživá soupeřka však dokázala držet skóre vyrovnané a za bojovnost byla odměněna v samotné koncovce. Česká tenistka vyrobila za stavu 4:4 při svém podání několik chyb a Jatčenková nabídnuté šance proměnila. Nejdříve využila druhý brejkbol, pak sama z brejku utekla a při setbolu zahrála kraťas, na který Plíšková už nestihla zareagovat.
V průběhu třetí sady už šla kvalita tenisu Plíškové dolů. Jatčenková byla pohyblivější a delší výměny dokázala získávat pro sebe. Navíc přestala být účinná i hra české tenistky. Po dvou ztrátách jejího podání byl stav už 1:5, Plíšková ještě zabojovala a snížila na 4:5, Ruska pak ale zápas zvládla dopodávat.
Třísetovou bitvu tentokrát bývalá světová jednička prohrála. Pokud ale chtěla v portugalském Caldas de Rainha otestovat svou formu, nemusela být zklamaná. Úderově po více než roční pauze neztratila, odehrála pět hodin náročného tenisu, kdy soupeřky zdatně vracely její míče. Pracovat ale bude muset na pohybu a fyzičce.
Český tenis má na portugalském turnaji ve hře ještě Gabrielu Knutsonovou, která v průběhu středečního dne postoupila do čtvrtfinále, kde se střetne s Ukrajinkou Darjou Snigurovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
No ale aspoň má soudnost a neštítí se menších turnajů, za to má u mě malé a zcela bezvýznamné plus.