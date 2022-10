Plíšková v San Diegu začala výhrou nad Dolehideovou

Karolína Plíšková před týdnem v Ostravě nestačila na mladou Američanku Alyciu Parksovou a od postupu do čtvrtfinále US Open prohrála třetí ze čtyř zápasů. Na novém turnaji WTA 500 v San Diegu ale roli favoritky zvládla a začala bezproblémovým vítězstvím.



S domácí 181.3 hráčkou světa Caroline Dolehideovou, jež v Kalifornii prošla dvoukolovou kvalifikací, přišla jen jednou o podání (ve druhém setu za stavu 3-0 s dvěma brejky v zádech) a po hodině a 22 minutách hry zvítězila 6-3 6-4.



Ve druhém kole světová dvaadvacítka Plíšková, která už 14 měsíců nebyla ve finále, narazí na Donnu Vekičovou. 30letá rodačka z Loun s o čtyři roky mladší Chorvatkou prohrála pouze první ze sedmi vzájemných soubojů.



Vekičová v San Diegu začala skalpem světové sedmičky Marie Sakkariové z Řecka, kterou přehrála 7-6 6-1 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 5-2. Sakkariová tak nezvládla svůj úvodní zápas už na pátém z posledních devíti turnajů.

From qualifying Round 2@DonnaVekic gets the win over No.5 seed Sakkari. Moving her to 5-2 in their head-to-head!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/6hJtndBKcs