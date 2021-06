Plíšková ve Wimbledonu zdolala Zidanšekovou, Martincová si vyšlápla na Riskeovou. Krejčíková vyhrála potřinácté v íková vyhrála

Karolína Plíšková od loňského restartu prochází krizí. Ke konci letošního antukového jara v Římě se dostala do finále a vypadalo to, že by svou kariéru mohla znovu nastartovat. V souboji o titul však neuhrála jediný game, přišlo vyřazení ve druhém kole French Open, na obou travnatých generálkách ztroskotala hned na první soupeřce, neobhájila titul v Eastbourne a po skoro pěti letech vypadla z elitní desítky žebříčku WTA.

Ve Wimbledonu ovšem už poosmé v řadě zvládla nástrahy prvního kola. Aktuální světová třináctka v něm zdolala 7-5 6-4 Tamaru Zidanšekovou, senzační semifinalistku nedávného French Open.

Plíšková měla katastrofální vstup do zápasu a Slovinku pustila do vedení 3-0. Ztrátu úvodní sady zažehnala až na poslední chvíli, když za stavu 3-5 odvrátila setbol na returnu, skóre srovnala a ve zbytku setu dominovala. Ve druhém dějství už česká favoritka na podání, na nějž se mohla spolehnout, nezaváhala, i když čelila třem brejkbolů a sama si vypracovala jediný. Utkání zakončila desátým esem.

Victory with an ace!



No.8 seed Karolina Pliskova knocks out Roland Garros SFist Zidansek, 7-5, 6-4! #Wimbledon pic.twitter.com/vWZ9GvYv8D — くれふぁ@暫定垢 (@umbre_sports532) June 29, 2021

"Začátky nemám úplně nejlepší a čím déle se hraje, tím se cítím líp a líp, a to bylo i dneska. Od stavu 1-4, 2-5 jsem hrála slušně, servis mě podržel v důležitých okamžicích. Cítila jsem, že mám tlak z úderů. Takhle když budu hrát, tak budu spokojená," řekla Plíšková.

Nasazená osmička a dvojnásobná osmifinalistka Plíšková si o teprve třetí postup do další fáze nejslavnějšího turnaje světa zahraje s Donnou Vekičovou. S Chorvatkou, která přehrála 6-1 6-4 Anastasii Potapovovou, vyhrála poslední čtyři souboje a vede 4-1. "Na trávě to asi bude těžší než na antuce. Přijde mi, jak měla koleno (operaci), tak do toho mega střílí, ale dá se to a bude to dobrý zápas," uvedla Plíšková.

Tereza Martincová si letos splnila hned několik cílů a může si plnit a plánovat další. Šestadvacetiletá Češka se poprvé probojovala do elitní stovky žebříčku, na French Open poprvé vyhrála zápas hlavní soutěže na grandslamech a po skvělé přípravě na trávě (čtvrtfinále v Nottinghamu i Birminghamu) se jí daří také ve Wimbledonu.

Martincová si svůj debut v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje světa odbyla předloni a skončila hned v prvním kole. Tentokrát se svého prvního vítězství dočkala, když si po setech 6-2 4-6 6-1 vyšlápla na nasazenou čtvrtfinalistku předloňského ročníku a vítězku travnatého podniku v Hertogenboschi Alison Riskeovou.

Martincová dokonale využila toho, že se její soupeřka letos trápí zdravotně a nemá odehrán dostatek zápasů. Na kurtu byla lepší hráčkou, i když si nechala utéct začátek druhého dějství a prohrávala v něm už 0-4. Martincová pak dokonce měla dva brejkboly na srovnání skóre, ale smolně o set přišla. Nenechala se však rozhodit a Riskeové v rozhodujícím dějství povolila jediný game.

"Je to skvělý pocit. Přála bych to zažít každýmu tenistovi. Wimbledon je fakt specifický místo," radovala se Češka po první výhře v All England Clubu. Vyplatilo se jí, že hned po Roland Garros odjela do Anglie a na dvou turnajích odehrála osm zápasů na trávě. "Pomůže, když se to sejde před hlavním turnajem. Trávu jsem vždycky měla ráda, a i když začátky nebyly výsledkově dobrý, věřila jsem, že na trávě můžu hrát dobře," řekla.

O premiérové třetí kolo na grandslamech se utká s Nadiou Podoroskou. Senzační semifinalistka loňského French Open, která v hlavní soutěži Wimbledonu debutuje, porazila 6-4 7-6(1) Američanku Ann Liovou. Ve třetím kole by mohlo dojít na derby s Karolínou Plíškovou.

Vítězka dvouhry i čtyřhry z Paříže Barbora Krejčíková při premiéře v hlavní soutěži dvouhry ve Wimbledonu porazila Dánku Claru Tausonovou 6:3 a 6:2.

Zápas Krejčíkové odkládalo počasí, ale pětadvacetiletá hráčka se nenechala rozhodit. Na dvorci číslo tři odvrátila všech pět brejkbolů a osmnáctileté Dánce vzala podání třikrát. Obě hráčky měly 19 vítězných míčů, ale Krejčíková udělala jen 13 chyb, zatímco soupeřka dvakrát tolik. "Čekání na zápas bylo nepříjemné, není teplo, což mi nesedí. Ale jsem ráda, že se mi to takhle podařilo odehrát. Trošku jsem měla obavy, protože když jsem na tom kurtu před třemi dny trénovala, přišel mi strašně rychlý. Teď byl v pohodě, cítila jsem se dobře. Šla jsem do zápasu bez očekávání, věděla jsem, že musím bojovat o každý balon a nějak to dopadne," řekla. Turnajová čtrnáctka Krejčíková vyhrála za hodinu a deset minut a při odchodu se v plisované sukni zatočila dokola a zvedla směrem k fanoušků palec nahoru. Ve druhém kole narazí na Němku Andreu Petkovicovou, která hraje Wimbledon podesáté.

Marie Bouzková měla skvělý vstup do sezony, jenže od překvapivé porážky v prvním kole v Miami se trápí. Z posledních 11 zápasů si připsala jen tři výhry a ve Wimbledonu potvrdila, že se jí na grandslamech nedaří.

Dvaadvacetiletá Češka, vítězka juniorky US Open, má za sebou včetně dnešní porážky 5-7 4-6 s Věrou Zvonarevovou deset startů v hlavních soutěžích grandslamů, během nichž si připsala jediné vítězství, a to předloni právě v All England Clubu (2. kolo).

Bouzková v úvodní sadě prohrávala už o dva brejky, přesto dokázala skóre srovnat. Za stavu 5-5 však nevyužila dva gameboly v řadě a set ztratila. Do dnešní dohrávky vstupovala za stavu 5-7 2-2, ve druhém dějství neproměnila ani jeden z pěti brejkbolů, Zvonarevové stačila jediná šance.

Zvonarevová na grandslamech vyhrála zápas hlavní soutěže poprvé od US Open 2018, ve Wimbledonu po sedmi letech. Finalistka ročníku 2010 a bývalá světová dvojka v dalším kole vyzve Igu Šwiatekovou.

O postup dnes budou bojovat ještě tři české tenistky. Úřadující vítězka French Open Barbora Krejčíková se střetne s Dánkou Clarou Tausonovou, Kateřina Siniaková nastoupí proti lucky loserovi Yafan Wang z Číny a Markéta Vondroušová vyzve nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou.

Včera své zápasy stihli odehrát jen Petra Kvitová a Jiří Veselý. Dvojnásobná šampionka Kvitová prohrála s Američankou Sloane Stephensovou, Veselý si poradil s Yannickem Hanfmannem z Německa.