Plíškové nesedly pařížské podmínky, její semifinále jí připadá jako sci-fi

"Dneska byly strašně těžké podmínky, lítalo to pomalu, a i když jsem se snažila do balonů chodit, neměla jsem z toho vůbec body. A ze servisu taky strašně málo," řekla osmá nasazená Plíšková, která v utkání s majitelkou divoké karty Leolií Jeanjeanovou uhrála jen čtyři gamy.

Z hlediště se mohlo zdát, že bývalé světové jedničce chybí energie. "Ale naopak jsem se cítila docela v pohodě," ujistila Plíšková. Dvorec Simonne Mathieuové je ale prý v celém areálu nejpomalejší a Češce nevyhovovaly ani těžší míče. "Měla jsem s nimi problémy i v tréninku, navíc mi přijde, že je na kurtech nějak hodně antuky. Já potřebuju, aby to trošku letělo," řekla.

Ve francouzské metropoli je navíc celý první týden turnaje relativně chladno. Občas zaprší, tak jako Plíškové při rozehrávce na zápas. "Není to samozřejmě můj oblíbený povrch, ale letos to asi fakt byla nejhorší Paříž a přišlo mi to strašně těžký," konstatovala Plíšková.

Na Roland Garros hrála podesáté a devětkrát se loučila už první týden. O to víc vyčnívá její účast v semifinále v roce 2017. "Přijde mi skoro jako sci-fi, že jsem se dostala do semifinále," řekla s úsměvem a vzpomínala: "Pamatuju si, že každý den bylo přes třicet stupňů. Takovou Paříži jsem jindy nezažila. Ten rok jsem tady hrála dobře, podmínky byly rychlejší. Tehdy mi to sedlo."

Karolína Plíšková bohužel na #RolandGarros skončila už ve druhém kole, navíc si připsala svou nejhorší porážku na grandslamech



https://t.co/aWLRHasXd3 pic.twitter.com/CwiONBVGxE — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) May 26, 2022

Tentokrát se trápila a prohra s 227. hráčkou světa vypadá z pohledu světové osmičky až nedůstojně. "Její ranking rozhodně moc neodpovídá jejímu tenisu," řekla Plíšková o Jeanjeanové, která ve 26 letech hraje první grandslam. Předtím totiž studovala v Americe, hrála univerzitní soutěže a nyní se pokouší prosadit na ženském okruhu.

"Podle mě bych musela hrát fakt super, abych postoupila. Nestačilo by to jen povracet. Proti takovým holkám na antuce v takových podmínkách si to prostě musím uhrát sama, ale ona zahrála výborně a já špatně. Měla jsem pocit, že jsem ve výměně, že se pořád hraje, nějak mě nepřehrávala a já ve výměně ztratila trpělivost a přišla nějaká chyba," popisovala Plíšková.

Z Paříže plánovala rychle odletět. Zapomenout. A naladit se na pro ni lepší část sezony. Na trávě má v plánu hrát Berlín, Eastbourne a Wimbledon, kde loni došla do finále. "Samozřejmě se na trávu těším, jednak mám dobré vzpomínky a jednak to tam bude víc svištět," těšila se.

Mohla by se ve druhé půlce sezony chytit podobně jako loni. Letos je ale v jiné situaci, jelikož první část roku ovlivnila pauza zaviněná zlomeninou ruky, po které začala hrát v březnu. Sama se cítí o něco hůř než před rokem. "Ale snažím se, nic jiného mi nezbývá. Doma sedět nechci, takže budu věřit. Teď budou turnaje na trávě a betonech, kde se mi většinou daří."



Jeanjeanová zkrotila emoce a Plíškovou rozhodila z rytmu

Leolie Jeanjeanová se domnívala, že při premiéře na Roland Garros prohraje v prvním kole ve dvou setech, ale místo brzkého konce je bývalý francouzský talent dnes už s univerzitním titulem ve třetím kole pařížského turnaje. Její šikovnou ruku poznala dnes česká hvězda Karolína Plíšková, kterou dokázala rozhodit pestrou hrou a jasně přehrát.

"Věděla jsem, že se ji nepřetlačím silou, to by bylo nemožné, tak jsem se ji snažila vykolejit, což fungovalo perfektně. Měla jsem výhodu, že mě neznala," řekla po výhře 227. hráčka světa, která dostala pro účast v hlavní soutěži divokou kartu.

"Neuvědomuju si, co se děje. Vím, že mi je šestadvacet a hraju první grandslam. Myslela jsem, že rychle vypadnu, a teď jsem porazila bývalou světovou jedničku," kroutila hlavou Jeanjeanová v rozhovoru na dvorci Simonne Mathieuové. Později mezi novináři dodala: "Překvapuje mě, jak krotím své emoce, od prvního dne jsem tady soustředěná, což je klíč k úspěchu."

Rocketing from No.1180 to No.380 after compiling a 52-22 record in her first full pro season last year



More about Finance MBA and college tennis standout Leolia Jeanjean — wta (@WTA) May 26, 2022

Jeanjeanová byla talent, od 12 let měla sponzorskou smlouvu i podporu francouzské federace. V patnácti letech si ale poranila koleno a dva roky nemohla hrát. O podporu přišla a rozhodla se pro studium. Z USA se vrátila s diplomem z financí z floridské Lynn University.

Během školy hrála univerzitní soutěže a po dokončení studia se rozhodla znovu zkusit oprášit tenisovou kariéru. "Když jsem byla jednou dobrá, tak proč ne znovu po deseti letech. Proto jsem do toho šla, chytla druhou šanci a zatím to docela funguje," řekla Jeanjeanová.

Přibrzdil ji koronavirus i nedostatek peněz. "Žila jsem z minima a z týdne na týden. Když jsem zahrála dobře, mohla jsem jet na další turnaj, v opačném případě ne." Nyní si výrazně pomůže, za třetí kolo Roland Garros vydělala 125.800 eur, přes tři miliony korun. "Život teď bude jednodušší, zaplatím trenéra a pojedu, kam budu potřebovat," doplnila Francouzka.