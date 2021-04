Po dvouletém vztahu pauza. O šest týdnů později se Svitolinová s Monfilsem zasnoubili

Hvězdný tenisový pár Elina Svitolinová a Gaël Monfils ohlásil zasnoubení jen šest týdnů poté, co šestadvacetiletá Ukrajinka a o osm let starší Francouz oznámili, že si dávají pauzu. O chystaném sňatku informovali na sociálních sítích.

"Řekla ANO. Madame MONFILS @elisvitolina," napsal čtrnáctý hráč světového žebříčku Monfils ke společné fotografii na instagramu, na němž má Svitolinová zásnubní prsten.

Fotografii ze stejné série v romantické scenérii se zasněženými horskými vrcholky v pozadí zveřejnila i světová pětka Svitolinová, jež připsala: "ANO!!! Začátek naší věčnosti." Oba ke svým příspěvkům přidali hashtag "Červenec 2021".

Slavní tenisté tvoří pár od roku 2018 a mají i společný instagramový účet. Po únorovém Australian Open v oficiálním prohlášení uvedli, že potřebují ve vztahu pauzu. O šest týdnů později své fanoušky nyní potěšili oznámením o zasnoubení.

YES !!! to the beginning of our forever @Gael_Monfils #July2021 (XV) (III) pic.twitter.com/RnHBFl9w2M