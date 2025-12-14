Pocta pro Siniakovou. S Townsendovou získaly ocenění pro nejlepší deblový pár roku

DNES, 20:30
Kateřina Siniaková (29) a Taylor Townsendová (29) byly poprvé vyhlášeny nejlepším deblovým párem sezony WTA. Rodačka z Hradce Králové získala ocenění počtvrté, předtím ho třikrát obdržela s Barborou Krejčíkovou (29). WTA o tom v pondělí informovala na svém webu.
Siniaková s Townsendovou se staly deblovým párem roku (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Siniaková zakončila sezonu popáté v kariéře v pozici deblové jedničky a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. S Townsendovou triumfovala na Australian Open, nebo na turnaji v Dubaji. Česko-americká dvojice se také probojovala do finále US Open. Townsendová zakončila sezonu jako světová dvojka.

Siniaková získala ocenění po třech letech. S Krejčíkovou ho obdržela v sezonách 2018, 2021 a 2022.

Ocenění pro nejlepší hráčku sezony obhájila světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková, která vybojovala titul na US Open. Cenu za největší posun získala Američanka Amanda Anisimovová, jež se probojovala do finále Wimbledonu a US Open. Sezonu zakončila na čtvrtém místě světového žebříčku.

Za comeback byla oceněna Belinda Bencicová, která se úspěšně vrátila po mateřské přestávce. Švýcarka vybojovala letos na turnajích WTA dva tituly, po únorovém triumfu v Abú Zabí uspěla i v říjnu v Tokiu, kde porazila ve finále Lindu Noskovou. Nováčkem roku se stala Kanaďanka Victoria Mboková.

Pavel Novotný, ČTK
