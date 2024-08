Poctivý trénink nestíhá, kraula neumí. Přesto se Strýcová chystá čtyři měsíce po porodu na triatlon

Dvojnásobná wimbledonská vítězka ve čtyřhře Barbora Strýcová si čtyři měsíce po porodu vyzkouší triatlon. Osmatřicetiletá bývalá tenistka se v sobotu 7. září zúčastní závodu pro veřejnost v Karlových Varech, kde se o den později uskuteční tradiční podnik Světového poháru. Strýcovou čeká 750 metrů plavání, 20 kilometrů jízdy na kole a pět kilometrů běhu. O jejím startu v úterý informovali pořadatelé v tiskové zprávě.

"Bude to pro mě první triatlonová zkušenost. Těším se. A když už do toho jdu, chci závod dokončit tak, aby to nějak vypadalo," uvedla Strýcová, která v květnu přivedla na svět dceru Josefínu. S partnerem Petrem Matějčkem má také dvouletého syna Vincenta.

"Žádný poctivý trénink nestíhám. Když se najde hodina času, snažím se dávat dohromady tělo po porodu. Ale že bych vyrazila na čtyři hodiny na kolo, to si s dětmi neumím představit. Potřebovala bych se alespoň naučit kraula, protože toho zatím neumím," řekla bronzová olympijská medailistka ve čtyřhře s Lucií Šafářovou z Ria de Janeiro 2016 a držitelka 32 deblových titulů na okruhu WTA. Tenisovou kariéru, v níž získala i dva tituly ve dvouhře, ukončila loni v září.

Triatlonu se věnuje její partner, s kterým konzultuje přípravu. "Dost se ho ptám, ale on se mým otázkám spíš směje. Protože se třeba bojím, že se na trati ztratím nebo že nebudu vědět, jak se v depu převléknout. Jsem velký amatér. Neználek. Ale ráda si to vyzkouším a budu to brát spíš s nadhledem. Na druhou stranu ale chci důstojně dokončit, když do toho jdu," prohlásila Strýcová. V minulosti uvedla, že ji láká také Pražský maraton. Kratší běžecké závody už absolvovala.