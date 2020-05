Podmínky fondu pro žebříčkově níže postavené hráče nejsou fér, tvrdí Hewitt

Z iniciativy Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera se připravuje vznik speciálního fondu, na jehož prostředky by se měli složit elitní tenisté spolu s pořadateli grandslamových turnajů a organizací ATP. Jenže ne všichni vidí podmínky přispívání jako férové. Proč si bývalá světová jednička Lleyton Hewitt myslí, že by se měly změnit?

Jedná se o velmi ožehavé téma a asi se nejde zavděčit všem. Nelze zpochybňovat, že Big Three (Djokovič, Nadal a Federer) přišli s dobrým nápadem. Během koronavirové krize jsou totiž tenisté bez jakýchkoli příjmů z turnajů a někteří z nich se mohou dostat do finanční tísně. Proto má vzniknout speciální fond.

Hvězdné trio by rádo vybralo částku přes 4 miliony dolarů, hráči od 250. do 700. místa by tak každý obdrželi zhruba 10 tisíc dolarů. Na celkovou sumu by se měli složit členové elitní stovky a dvacítka nejlepších deblistů. Jejich příspěvky by se měly pohybovat od 5 do 30 tisíc dolarů a dát dohromady jeden milion. Od každého ze čtyř pořadatelů grandslamových turnajů si Djokovič a spol. slibují půl milionu dolarů, milion by měla přidat organizace ATP.

Jenže jsou tyhle podmínky přispívání do fondu férové pro všechny? Bývalý první hráč světa a dvojnásobný grandslamový šampion Lleyton Hewitt si to nemyslí a zastal se Dominica Thiema, který odmítl do fondu přispět.

"Bylo to vytržené z kontextu. Znám Dominica velmi dobře a v podstatě řekl, že nemá problém darovat peníze určité organizaci, která je teď skutečně potřebuje. Má akorát problémy s některými hráči, kteří nedávají tenisu maximum a dokázali to, na co mají skutečně potenciál."

Kapitán australského daviscupového týmu se poté už v rozhovoru se Samem Grothem věnoval čistě podmínkám fondu. Podle něj nejsou podmínky pro všechny stejné a měly by se ještě upravit, hlavně pro hráče figurující v nižších patrech elitní stovky. Vypíchl případ svého krajana Jamese Duckwortha.

"Když se podívám na někoho, kdo dře tak tvrdě jako James Duckworth... v posledních pár letech udělal vše správně a konečně se v elitní stovce usadil. Momentálně nemá žádný příjem, žije z ušetřených peněz. Přesto se po něm chce, aby přispěl 5 až 10 tisíc dolarů svým kolegům mimo Top 100. Nemyslím si, že je to fér."

Duckworth je momentálně 83. hráčem světa. Osmadvacetiletý Australan by měl přispět alespoň 5 tisíc dolarů, to by odpovídalo zhruba 4% jeho letošních výdělků ze dvouhry (121.317 dolarů). Djokovič by přispěl maximum, tedy 30 tisíc dolarů, což je ale jen 0,7% jeho letošních výdělků (4.410.541 dolarů). Duckworth si ve své kariéře vydělal 1,6 milionu dolarů, Djokovič 132.

Podle dalšího bývalého australského hráče Grotha by bylo férovější, pokud by se dávaly větší odměny za úvodní kola na turnajích. Už několikrát se hovořilo o tom, že by se například snížila finanční odměna za triumf na grandslamech a rozdělila do úvodních kol nebo putovala do rozpočtu turnajů ITF.

"Je to docela kruté, protože vlastně makáš, abys byl mezi elitou, ale oni berou mnohem víc než ty. Zároveň bych více vyrovnal odměny na turnajích. Novak za triumf na Australian Open získal kolik... 4 až 5 milionů dolarů? Kdyby za vítězství na grandslamech snížili šek o půl milionu, tak mohou čtyři miliony investovat jinam," uvedl Groth.