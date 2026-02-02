POHLED: Poslední šance nevyužita, další přijde jen těžko. A Djokovič to dobře ví…

DNES, 14:40
Téma 10
Rval se do posledního míče. Jen stěží byste na kurtu poznali, že proti sobě stojí tenisté, které od sebe dělí šestnáct let. Novak Djokovič (38) i na Australian Open ukázal, že jeho sebevědomá prohlášení nejsou prázdnou frází. Přesto na svůj vysněný 25. grandslamový titul nedosáhl. Do dějin se místo něj zapsal Carlos Alcaraz (22), který si do svého životopisu připsal další významnou položku – stal se nejmladším držitelem kariérního Grand Slamu v dějinách tenisu.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Novak Djokovič s trofejí za finálovou účast na Australian Open (@ Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Tomu, že by ještě jednou mohl v konkurenci Alcaraze a Sinnera zvednout nad hlavu pohár pro grandslamového šampiona, věřil možná jen samotný Djokovič a několik jeho nejvěrnějších. Přesto se této metě přiblížil na "pouhé" dva sety. Více mu úřadující světová jednička nedovolila. Dost pravděpodobně se už bělehradská legenda nikdy blíž nedostane. A samotný Djokovič to ví ze všech nejlépe.

"Budu dál bojovat a uvidíme, jestli dostanu ještě šanci. Když se ale podíváte na to, co se stalo v posledních dvou týdnech, je to pro mě obrovský úspěch, že jsem se dostal do finále a že jsem byl dva sety od vítězství v turnaji," říkal po finále hvězdný Srb. "Nedokážu říct, čeho ještě budu schopen v budoucnu. Bůh ví, co se stane zítra, jak dlouho ještě bude pokračovat má kariéra," dodal.

Djokovič o tenise přemýšlí dnes a denně. A rozhodně není naivní snílek. Dobře ví, že ve 38 letech dostal naprosto jedinečnou šanci ještě jednou – a asi i naposledy – zahrát si o grandslamový titul. Nahrály mu k tomu těžko opakovatelné okolnosti.

Vše začalo osmifinálovým odstoupením Jakuba Menšíka, ale především skrečí Lorenza Musettiho, který slavnějšího soka jednoznačně přehrával a vedl už 2:0 na sety. Samotný Djokovič také přiznal: "Dnes byl daleko lepší a já už byl na cestě domů. Takové věci se ve sportu prostě stávají."

Ano, není vyloučeno, že by Djokovič zvládl v osmifinále srazit Menšíka a koneckonců i otočit duel s Musettim. Ale i když připustíme tuto hodně hypotetickou situaci, těžko si lze představit, že by byl schopen zregenerovat natolik, aby čelil v semifinále Sinnerovi.

Před pravděpodobně nejlepším tenistou historie se tak otevřela jedinečná příležitost ještě jednou zkusit zaútočit na legendární 25. grandslam. Nevyšlo to. A pravděpodobně už nevyjde.

I když odepisovat desetinásobného šampiona Australian Open se nevyplácí. Už to koneckonců v minulosti dokázal nesčetněkrát. A pokud to ukáže ještě jednou, napíše další neskutečný příběh do své neuvěřitelné tenisové ságy. Nezbývá než mu držet palce. Naděje umírá vždy poslední. A u Novaka to platí dvojnásob…

Můj forhend se v důležitých momentech rozpadl, smutnil po ztraceném finále Djokovič

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

10
Přidat komentář
pantera1
02.02.2026 15:40
Všechny rekordy být zkrátka nemůžou. Budeme teď nějakou dobu čekat, jestli tě někdo překoná, řekněme cca 10 let, to už budu panter senior . Vámosák se bude hodně snažit, uvidíme jak mu to bude komplikovat Tyrolák a někdo třetí.
Reagovat
frenkie57
02.02.2026 16:02
V přírodě už bys byla tuhošlájos.
Reagovat
pantera1
02.02.2026 16:12
pobavil jsi mě
Reagovat
Tennisfan77
02.02.2026 15:25
Otázka zní, zda se tento turnaj dá definovat jako šance na 25. GS. Kdyby prohrál se Zverevem, tak dejme tomu, ale to, že porazí v sérii Carlose s AI robotem Sinnerem bylo méně než reálné už předtím, než k těm zápasům došlo. Zázrak bylo semifinále, finále by bylo už z jiné dimenze.
Reagovat
Ondra979
02.02.2026 15:41
to jo, je otazka, jestli by to Zverev tentokrat neurval, kdyby tam byl, sanci by jiste mel, Djoko nehral tak dobre jako v SF a to se dalo ocekavat, jenze je to Zverev, tak je klidne mozne, ze by zase rupnul. A k dalsi sanci - no uvidi se, tentokrat mu vse az do finale hralo do karet, kde uz to neslo, takze muselo by se neco podobneho zopakovat jako tady a ve finale nepotkat Alcaraze a ta sance je urcite relativne mala, nicmene stale zije..
Reagovat
Tennisfan77
02.02.2026 15:43
Jasně že vše je možné. Federer ostatně taky dva ze svých posledních GS utahal přes zraněného Čiliče ve finále. Takže stát se může cokoliv.
Reagovat
Tenis_Mafiansky_Sport
02.02.2026 14:53
Tenis zažívá nejslabší éru v historii. Hrají ho dneska žoldáci, kteří umí jen běhat, ale neumí ho hrát. Tenis se stal přehlídkou labilů, kteří se složí pod sebemenším tlakem. Je to nejslabší éra v historii. Sledují to a podporují jen hlupáci, kteří neví, co se životem. Tenis zažil nejlepší éru v historii, když hrál Federer, Nadal, Djokovic a Murray, teď je to nejslabší éra v historii, která si nezaslouží pozornost. Tenis se hraje pro hlupáky, kteří nezažili předchozí nejslavnější éru. Teď je to přehlídka atletů, kteří tenis hrát neumí. Navíc tento prachsprostý sport je v područí dopingu, jako Sinner a Swiatek. A oba dva okruhy tyhle feťáky chrání. Tenis je špinavý byznys pro hlupáky. Současný tenis si nezaslouží ani špetku pozornosti, protože ho hrají feťáci a labilové, kteří umí jen běhat. Páni hráči hráli dřív. Tenis je mafianský sport plný dopingu a mafie. Tenis zažívá nejslabší éru v historii. A sledují ho jen hlupáci.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.02.2026 15:13
Definice tenisu: Tenis je nezkorumpovaný napínavý sport hraný s raketami na kurtech se sítěmi, jehož specializované zpravodajské weby (mimo jiné Tenisportal) zaplevelují někteří hlupáci (např. nick "Tenis_Mafiansky_Sport") svým otravným tapetováním.
Reagovat
JLi
02.02.2026 14:44
smilesmilesmilesmilesmile
Reagovat
Walda58
02.02.2026 15:56
smile + smile + smile srdce, potl.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist