POHLED: Poslední šance nevyužita, další přijde jen těžko. A Djokovič to dobře ví…
Tomu, že by ještě jednou mohl v konkurenci Alcaraze a Sinnera zvednout nad hlavu pohár pro grandslamového šampiona, věřil možná jen samotný Djokovič a několik jeho nejvěrnějších. Přesto se této metě přiblížil na "pouhé" dva sety. Více mu úřadující světová jednička nedovolila. Dost pravděpodobně se už bělehradská legenda nikdy blíž nedostane. A samotný Djokovič to ví ze všech nejlépe.
"Budu dál bojovat a uvidíme, jestli dostanu ještě šanci. Když se ale podíváte na to, co se stalo v posledních dvou týdnech, je to pro mě obrovský úspěch, že jsem se dostal do finále a že jsem byl dva sety od vítězství v turnaji," říkal po finále hvězdný Srb. "Nedokážu říct, čeho ještě budu schopen v budoucnu. Bůh ví, co se stane zítra, jak dlouho ještě bude pokračovat má kariéra," dodal.
Djokovič o tenise přemýšlí dnes a denně. A rozhodně není naivní snílek. Dobře ví, že ve 38 letech dostal naprosto jedinečnou šanci ještě jednou – a asi i naposledy – zahrát si o grandslamový titul. Nahrály mu k tomu těžko opakovatelné okolnosti.
Vše začalo osmifinálovým odstoupením Jakuba Menšíka, ale především skrečí Lorenza Musettiho, který slavnějšího soka jednoznačně přehrával a vedl už 2:0 na sety. Samotný Djokovič také přiznal: "Dnes byl daleko lepší a já už byl na cestě domů. Takové věci se ve sportu prostě stávají."
Ano, není vyloučeno, že by Djokovič zvládl v osmifinále srazit Menšíka a koneckonců i otočit duel s Musettim. Ale i když připustíme tuto hodně hypotetickou situaci, těžko si lze představit, že by byl schopen zregenerovat natolik, aby čelil v semifinále Sinnerovi.
Před pravděpodobně nejlepším tenistou historie se tak otevřela jedinečná příležitost ještě jednou zkusit zaútočit na legendární 25. grandslam. Nevyšlo to. A pravděpodobně už nevyjde.
I když odepisovat desetinásobného šampiona Australian Open se nevyplácí. Už to koneckonců v minulosti dokázal nesčetněkrát. A pokud to ukáže ještě jednou, napíše další neskutečný příběh do své neuvěřitelné tenisové ságy. Nezbývá než mu držet palce. Naděje umírá vždy poslední. A u Novaka to platí dvojnásob…
Můj forhend se v důležitých momentech rozpadl, smutnil po ztraceném finále Djokovič
