POHLED: Tristní podívaná! Turnaj pro budoucí hvězdy nikoho nezajímá. A nejen on…
Setkání největších talentů proběhlo letos už podeváté. A je třeba říci, že v minulosti opravdu turnaj vygeneroval hvězdné šampiony. Čas ukázal, že trofeje zvedaly budoucí ikony jako Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner či Carlos Alcaraz.
Od roku 2023 hostila ATP Next Gen Džidda. Saúdská Arábie však letos mladou tenisovou elitu nepřivábila: chyběly její dvě největší současné hvězdy – Jakub Menšík a Joao Fonseca. Lze se však domnívat, že ani přítomnost české a brazilské hvězdy by celou záležitost do výrazně lepšího světla nepozvedla.
Roli nasazené jedničky na turnaji plnila vycházející hvězda a pozdější šampion Learner Tien, v současnosti 28. hráč světa. Toho doprovázeli ve skupině Španělé Rafael Jódar (168.), Martín Landaluce (134.) a Nor Nicolai Budkov Kjær (136.).
Ve druhé grupě pak bojovali Američan Nishesh Basavareddy (167.), Chorvat Dino Prižmič (128.), Belgičan Alexandre Blockx (116.) a německý zástupce Justin Engel (187.). Tedy až na Tiena všechno hráči druhé světové stovky.
Přesto pohled do prakticky liduprázdného hlediště budil přinejmenším rozpaky. Když se po parádní výměně ozval aplaus několika „statečných“ v publiku, musel člověk nabýt dojmu, že se spíše než na elitním klání mladých nadějí nachází na zápase regionální soutěže.
Vedení ATP mnohdy obhajuje umístění podobných akcí do netradičních destinací větší propagací tenisu. Jenže zacílení na arabskou scénu spíše ukazuje, že tenisoví funkcionáři potřebují naplnit pokladnu, než aby je zajímala atmosféra turnaje.
V Džiddě se turnaj pro nejlepší mladé hráče konal letos už potřetí za sebou, o stoupajícím zájmu fanoušků, o což funkcionářům ATP údajně jde na prvním místě, však nemůže být ani řeč. Původně se v saúdskoarabském přístavu mělo uskutečnit dokonce pět ročníků až do roku 2027, saúdská federace ale od dohody v letošním roce odstoupila.
Není to poprvé, kdy se tenisová generalita rozhodla umístit prestižní podnik na netradiční místo. Turnaje mistryň se v posledních letech konaly mimo jiné v mexické Guadalajaře či Cancúnu, pokaždé za mizerného zájmu fanoušků. O pořádání finálových turnajů Davisova poháru či Billie Jean King Cupu, pro změnu pod záštitou ITF, platí prakticky to samé.
Kde se bude konat následující ročník Next Gen ATP Finals, zatím není jasné. Signály z posledních let by ale měly být spíše alarm: nezájem už dál skrývat nejde.
Tien po skvělém výkonu zastavil rozjetého Belgičana a ovládl Next Gen ATP Finals!
