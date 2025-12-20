Tien po skvělém výkonu zastavil rozjetého Belgičana a ovládl Next Gen ATP Finals!

NEXT GEN ATP FINALS – Dva nejvýše nasazení tenisté, Learner Tien (20) a Alexander Blockx (20), se utkali ve finále turnaje Next Gen ATP Finals pro nejlepší hráče do 20 let. Z triumfu se nakonec radoval Tien, který zvítězil po setech 4:3, 4:2, 4:1. Američan se tak po loňské finálové porážce s Joaem Fonsecou dočkal prestižního titulu.
Learner Tien se dočkal na Next Gen ATP Finals titulu (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Tien – Blockx 4:3, 4:2, 4:1

Blockx prošel do finálové bitvy ve velkém stylu, když vyhrál všechny čtyři zápasy, během nichž ztratil pouhé dva sety. Tien klopýtl pouze v úvodním utkání se Španělem Rafaelem Jódarem, jinak si počínal rovněž suverénně.

Za pozorného dohledu Rafaela Nadala vstoupili oba tenisté do utkání velmi sebevědomě a bez problémů si udrželi svá úvodní podání. Blockx se stejně jako v předchozích zápasech opíral o maximálně agresivní hru, Tien těžil ze šikovné levé ruky a obrovského přehledu.

Do problémů se v úvodním dějství dostal Belgičan, za stavu 1:1 však brejkovou hrozbu odvrátil, a o výsledku tak musel rozhodnout tie-break. V něm rozhodly nevynucené chyby Blockxe. Tien získal zkrácenou hru 7:4 a ujal se vedení 1:0 na sety.

Svěřenec Michaela Changa se hned v úvodu druhého setu dostal k další brejkové možnosti, ani tentokrát však neuspěl. Tien, který z pozice 28. hráče světa patřil k suverénně nejvýše postavenému účastníkovi turnaje, si na svou chvíli počkal do stavu 3:2, kdy využil soupeřových chyb, poprvé v zápase uspěl na returnu a ujal se vedení 2:0 na sety.

Blockx se postupem času začal trápit na svém servisu, za což zaplatil ve čtvrté hře třetí sady, kdy znovu přišel o podání, a o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. S naprostým přehledem hrající Tien už nedal svému soupeři žádnou šanci pomýšlet na případný obrat. Utkání, byť s problémy, dopodával a po setech 4:3, 4:2 a 4:1 se dočkal triumfu.

"Byl to strašně těžký zápas. Soupeř hrál celý turnaj výborně, skvěle se dokázal přizpůsobit, v prvním setu skvěle podával. Jsem šťastný, že jsem to nakonec zvládl. Splnil jsem si většinu svých předsezonních cílů," říkal šťastný vítěz.

"Velká gratulace pro mého soupeře, hrál skvěle. Já jsem tady prožil výborný turnaj, ale dnes jsem nestačil, Learner vyhrál naprosto zaslouženě,“ přiznal poražený Blockx.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
