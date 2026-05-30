Pokuta za kritiku. Musíte mít hodně kuráže jít proti tomu davu, zlobil se Vallejo
"Myslím, že takového zápasy by měl rozhodovat muž," řekl Vallejo časopisu Clay. "Pro ženu je to hrozně těžké, protože lidi strašně otravují. Musíte mít hodně kuráže jít proti tomu davu," prohlásil 71. hráč světového žebříčku.
S Kouamém prohrál v pěti setech po bezmála pěti hodinách a byl si jistý, že atmosféra na zaplněném kurtu Suzanne Lenglenové jeho soupeři pomohla. "Věděl jsem, že to takhle dopadne. Mně to neublížilo, ale jemu to hrálo do karet," uvedl Vallejo s tím, že mužský rozhodčí by si s neuctivými fanoušky poradil.
Francouzská tenisová federace výroky dvaadvacetiletého hráče odsoudila. "O kompetentnosti rozhodčího nerozhoduje pohlaví, ale jeho profesionalita a schopnosti rozhodovat na nejvyšší úrovni. Výsledek zápasu nemůže takové poznámky nikdy ospravedlnit ani omlouvat.
Organizátoři turnaje uloží Adolfu Vallejovi značnou sankci ve formě pokuty," uvedla federace v prohlášení. "Roland Garros důrazně odsuzuje všechny sexistické poznámky, bez ohledu na to, kdo je pronese, a nabízí podporu této rozhodčí i všem ostatním rozhodčím na turnaji."
Vallejo později na sociálních sítích tvrdil, že jeho komentáře byly vytrženy z kontextu. "Nikdy jsem nemluvil o ženách obecně, měl jsem na mysli tu rozhodčí, která během zápasu nedokázala zvládnout publikum," napsal na síti X. "Nicméně jsem neřekl, že jsem prohrál kvůli ní," uvedl.
Komentáře
Pokud se mu zdálo, že zápas nezvládá, měl prostě použít slovo umpire a ne žena. Být to třeba ono nebo kočka, mohl platit ještě víc.
A propos, může kočka rozhodovat zápas na RG?
Historicky má Francie zkušenosti se soudy s osly a jinými zvířaty, takže to možná byli takoví osvícení průkopníci genderové rovnoprávnosti. Prostě, nic nového pod pařížským sluncem.