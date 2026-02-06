Pomohl mi trénink s Lehečkou, ten je rychlostně jinde, říkal po triumfu Svrčina

Dalibor Svrčina (23) byl rád, že zvládl premiérový zápas v Davisově poháru. V Jihlavě porazil Ollieho Wallina (24) po setech 6:1, 6:3 a pro Česko v kvalifikačním utkání se Švédskem získal druhý bod. Kapitán Tomáš Berdych pochválil oba vítěze sobotních dvouher a novinářům řekl, že všichni jeho svěřenci jsou připravení na nedělní pokračování.
Dalibor Svrčina byl se svým výkonem spokojený (@ Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia)

"Musím říci, že takových premiér v Davis Cupu, ještě před domácím publikem, moc nebylo. Skvělý výkon, dobře zvládnutý, myslím, že je to příjemné i pro Dalibora," řekl Berdych. Jednička domácího týmu Jiří Lehečka podle kapitána splnil roli, kterou měl. "Zvládl to utkání, myslím si, že v pořádku," dodal. Lehečka v úvodní dvouhře porazil Dragose Nicolaeho Madarase 6:3, 6:4.

O tom, že daviscupový tým doplní třiadvacetiletý Svrčina a osmnáctiletý Maxim Mrva, oznámil Berdych koncem ledna, když z nominace kvůli zranění vypadl 16. hráč světového žebříčku Jakub Menšík. "Jsem rád, že jsem to zvládl a vyhrál jsem poměrně jednoznačným výsledkem," řekl Svrčina novinářům. Klid mu dodalo to, že se dostal hned na začátku zápasu do vedení. Dopředu ho hnali i fanoušci, jichž bylo v Horácké aréně přes 5000.

"Samozřejmě nějaká nervozita před zápasem tam byla," podotkl Svrčina. Pomohlo mu ale i to, že týden trénoval s Lehečkou. "Který si myslím rychlostně hraje úplně někde jinde," dodal.

Kvalifikační zápas vyvrcholí v neděli, od 12:00 je na programu čtyřhra. Do ní Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla. "Oni se znají velice dobře. A to je právě to, co já od toho očekávám, že tam budou dva kluci, kteří jsou sehraní, budou o sobě vědět," řekl. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson.

V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem. Vítězný tým postoupí do druhého kola, kde v září narazí na lepšího z dvojice Maďarsko - USA.

Spokojený Lehečka: Jedno z mých nejhezčích daviscupových utkání, skvělá atmosféra

Pavel Novotný, ČTK
