Pomohl mi trénink s Lehečkou, ten je rychlostně jinde, říkal po triumfu Svrčina
"Musím říci, že takových premiér v Davis Cupu, ještě před domácím publikem, moc nebylo. Skvělý výkon, dobře zvládnutý, myslím, že je to příjemné i pro Dalibora," řekl Berdych. Jednička domácího týmu Jiří Lehečka podle kapitána splnil roli, kterou měl. "Zvládl to utkání, myslím si, že v pořádku," dodal. Lehečka v úvodní dvouhře porazil Dragose Nicolaeho Madarase 6:3, 6:4.
O tom, že daviscupový tým doplní třiadvacetiletý Svrčina a osmnáctiletý Maxim Mrva, oznámil Berdych koncem ledna, když z nominace kvůli zranění vypadl 16. hráč světového žebříčku Jakub Menšík. "Jsem rád, že jsem to zvládl a vyhrál jsem poměrně jednoznačným výsledkem," řekl Svrčina novinářům. Klid mu dodalo to, že se dostal hned na začátku zápasu do vedení. Dopředu ho hnali i fanoušci, jichž bylo v Horácké aréně přes 5000.
"Samozřejmě nějaká nervozita před zápasem tam byla," podotkl Svrčina. Pomohlo mu ale i to, že týden trénoval s Lehečkou. "Který si myslím rychlostně hraje úplně někde jinde," dodal.
Kvalifikační zápas vyvrcholí v neděli, od 12:00 je na programu čtyřhra. Do ní Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla. "Oni se znají velice dobře. A to je právě to, co já od toho očekávám, že tam budou dva kluci, kteří jsou sehraní, budou o sobě vědět," řekl. Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson.
V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem. Vítězný tým postoupí do druhého kola, kde v září narazí na lepšího z dvojice Maďarsko - USA.
Spokojený Lehečka: Jedno z mých nejhezčích daviscupových utkání, skvělá atmosféra
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře