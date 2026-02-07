Spokojený Lehečka: Jedno z mých nejhezčích daviscupových utkání, skvělá atmosféra

DNES, 17:25
Pro Jiřího Lehečku (24) byla navzdory vítězství první dvouhra v kvalifikaci Davisova poháru se švédskými tenisty těžká. Jak řekl po utkání novinářům, uvědomoval si, že byl v roli favorita a jeho soupeř neměl co ztratit. Pro domácí tým získal v Jihlavě první bod, když porazil Dragose Nicolaeho Madarase (28) po setech 6:3, 6:4. Atmosféra při zápase ve vyprodané Horácké aréně byla podle jedničky domácího týmu super.
Jiří Lehečka děkuje divákům v jihlavské aréně (@ Slavek Ruta/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

"Já bych řekl, že to je asi jedno z mých nejhezčích daviscupových utkání, co se týče divácké kulisy a toho, jakým způsobem ti lidé fandili," řekl Lehečka. Chválil i novou jihlavskou halu. "Strašně dobře se nám tu hraje," uvedl.

Rumunský rodák Madaras, který je ve světovém žebříčku až na konci šesté stovky, hrál podle Lehečky chvílemi velice slušný tenis. "Ve druhém setu jsem nebyl úplně spokojený se začátkem z mé strany, ale servisem jsem si vždycky pomohl. Držel jsem nějak tu laťku, kterou jsem potřeboval, a uhrál jsem to způsobem, který jsem si představoval," uvedl.

Na otázku, jak se cítí s ohledem na to, že v sezoně zatím nestihl odehrát tolik zápasů kvůli zranění, Lehečka řekl, že se na každý zápas snaží připravit na sto procent. I před sezonou měl jasno, že do Jihlavy pojede. "Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí. Jsem rád, že jsem nastoupil a odehrál dobré utkání, a určitě si myslím, že je to zase dobrý odrazový můstek pro pokračování této sezony," doplnil.

Po následné výhře Dalibora Svrčiny nad Olliem Wallinem vede český tým 2:0 a k postupu mu chybí bod. Vítěz v druhém kvalifikačním kole v září narazí na lepšího z dvojice Maďarsko - USA.

Jihlavský program bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou. Do ní kapitán českého týmu Tomáš Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla, Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson. V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem.

Jasná dominance. Lehečka ani Svrčina nezaváhali, Češi jsou blízko postupu

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

6
Přidat komentář
Fandina
07.02.2026 18:28
Byla jsem na místě a atmosféru moc chválím a i kluky, bylo to moc pěkné odpoledne. A klukům gratulka, byl to pěkný tenis.
Reagovat
Fandina
07.02.2026 18:30
Horácká aréna je moc hezká.
Reagovat
annah
07.02.2026 19:14
Reagovat
Krisboy
07.02.2026 18:01
Ale jó, kucí, dobrý to bylo.
Zejtra dorazit v deblu, jakýpak s tím štráchy!
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 19:00
Jasně, ať si taky Mrva štrechne.
Reagovat
PTP
07.02.2026 19:12
A Borg
Reagovat

