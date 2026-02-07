Spokojený Lehečka: Jedno z mých nejhezčích daviscupových utkání, skvělá atmosféra
"Já bych řekl, že to je asi jedno z mých nejhezčích daviscupových utkání, co se týče divácké kulisy a toho, jakým způsobem ti lidé fandili," řekl Lehečka. Chválil i novou jihlavskou halu. "Strašně dobře se nám tu hraje," uvedl.
Rumunský rodák Madaras, který je ve světovém žebříčku až na konci šesté stovky, hrál podle Lehečky chvílemi velice slušný tenis. "Ve druhém setu jsem nebyl úplně spokojený se začátkem z mé strany, ale servisem jsem si vždycky pomohl. Držel jsem nějak tu laťku, kterou jsem potřeboval, a uhrál jsem to způsobem, který jsem si představoval," uvedl.
Na otázku, jak se cítí s ohledem na to, že v sezoně zatím nestihl odehrát tolik zápasů kvůli zranění, Lehečka řekl, že se na každý zápas snaží připravit na sto procent. I před sezonou měl jasno, že do Jihlavy pojede. "Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí. Jsem rád, že jsem nastoupil a odehrál dobré utkání, a určitě si myslím, že je to zase dobrý odrazový můstek pro pokračování této sezony," doplnil.
Po následné výhře Dalibora Svrčiny nad Olliem Wallinem vede český tým 2:0 a k postupu mu chybí bod. Vítěz v druhém kvalifikačním kole v září narazí na lepšího z dvojice Maďarsko - USA.
Jihlavský program bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou. Do ní kapitán českého týmu Tomáš Berdych nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla, Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, André Göransson. V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina s Madarasem.
Jasná dominance. Lehečka ani Svrčina nezaváhali, Češi jsou blízko postupu
