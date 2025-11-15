Pomohla Šwiateková i bývalá česká tenistka. Polky uhájily místo mezi elitou v Poháru BJK
Polsko – Rumunsko 2:0
Polské tenistky zahájily barážovou skupinu na domácí půdě ve městě Gorzów Wielkopolski suverénní výhrou 3:0 nad Novým Zélandem a už po dvouhrách rozhodly i přímý souboj o návrat mezi elitu s Rumunskem.
Utkání výborně rozehrála Klimovičová. Bývalá česká reprezentantka potřebovala na vítězství pouhých 65 minut. Proti Ruxandře Eleně Berteaové nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě, sama si vypracovala čtyři šance a všechny je využila. Rumunku smetla 6:2, 6:1.
Následně na kurt nastoupila největší domácí hvězda Šwiateková, která se rozhodla protáhnout si sezonu a pomoct své zemi. Světová dvojka a majitelka šesti grandslamových trofejí byla dokonce ještě o kousek rychlejší než Klimovičová. Proti Leeové dominovala za 62 minut hry 6:2, 6:0.
Polsko není jediným týmem, který už slaví záchranu a setrvání ve světové skupině Poháru Billie Jean Kingové. V baráži uspěly také Australanky doma v Hobartu, Belgičanky v německém Ismaningu a Slovinky v indickém Bengalúru.
Naše sousedky a semifinalistky loňského ročníku si tak zajistily, že v příštím roce budou hrát kvalifikaci o finálový turnaj.
