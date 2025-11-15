Pomohla Šwiateková i bývalá česká tenistka. Polky uhájily místo mezi elitou v Poháru BJK

DNES, 18:04
Aktuality 0
BILLIE JEAN KING CUP - Polské tenistky uhájily místo v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Semifinalistkám loňského ročníku pomohla v barážové skupině i světová dvojka Iga Šwiateková (24). Majitelka šesti grandslamových trofejí si v souboji s Rumunskem poradila s Gabrielou Leeovou a navázala na vítězství bývalé české reprezentantky Lindy Klimovičové (21).
Profily hráčů (7)
Swiatek Iga
Klimovicova Linda
Lee Gabriela
Bertea Elena Ruxandra
Iga Šwiateková byla největší oporou polského týmu (© ČTK / imago sportfotodienst / Tomasz Kluczynski/ Arena Akcji)

Polsko – Rumunsko 2:0

Polské tenistky zahájily barážovou skupinu na domácí půdě ve městě Gorzów Wielkopolski suverénní výhrou 3:0 nad Novým Zélandem a už po dvouhrách rozhodly i přímý souboj o návrat mezi elitu s Rumunskem.

Utkání výborně rozehrála Klimovičová. Bývalá česká reprezentantka potřebovala na vítězství pouhých 65 minut. Proti Ruxandře Eleně Berteaové nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě, sama si vypracovala čtyři šance a všechny je využila. Rumunku smetla 6:2, 6:1.

Následně na kurt nastoupila největší domácí hvězda Šwiateková, která se rozhodla protáhnout si sezonu a pomoct své zemi. Světová dvojka a majitelka šesti grandslamových trofejí byla dokonce ještě o kousek rychlejší než Klimovičová. Proti Leeové dominovala za 62 minut hry 6:2, 6:0.

Polsko není jediným týmem, který už slaví záchranu a setrvání ve světové skupině Poháru Billie Jean Kingové. V baráži uspěly také Australanky doma v Hobartu, Belgičanky v německém Ismaningu a Slovinky v indickém Bengalúru.

Naše sousedky a semifinalistky loňského ročníku si tak zajistily, že v příštím roce budou hrát kvalifikaci o finálový turnaj.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
