Popyrin je v Singapuru poprvé ve finále, o první titul bude hrát i Bublik

ATP SINGAPUR - V Singapuru v neděli dojde ke korunovaci nového šampiona. O premiérový titul se utkají Alexei Popyrin, který po výhře nad postoupil do svého prvního finále, a Kazach Alexander Bublik.

Alexei Popyrin dnes v Singapuru ve svém prvním semifinále na okruhu ATP porazil ve dvou tie-breacích zkušeného Chorvata Marina Čiliče a znovu vylepšil své maximum.



"Cítím se tu skvěle a jsem šťastný, že jsem své výkony dokázal proměnit i v dobrý výsledek. Ještě to tu pro mě ale nekončí, stále mě čeká poslední krok. Zítra si to budu chtít užít a předvést dobrý tenis," řekl Popyrin.



V prvním finále na okruhu ATP se 21letý Australan střetne s Alexanderem Bublikem (h2h 1-0). Třiadvacetiletý Kazach dnes po obratu zdolal 2-6 6-3 6-4 Radu Albota z Moldavska a do finále postoupil počtvrté v kariéře, na titul však zatím rovněž čeká.