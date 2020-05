Pořadatelé nechtějí US Open stěhovat ani měnit termín. Zhruba za měsíc se rozhodne

Pořadatelé US Open nevylučují přesun do nového dějiště ani změnu termínu, ale ani jedna z variant zatím není na pořadu dne. Americká tenisová asociace dělá vše pro to, aby se obvykle závěrečný grandslam sezony uskutečnil v areálu ve Flushing Meadows a ve stanoveném termínu, včetně kvalifikace tedy od 24. srpna do 13. září. Rozhodnutí padne ve druhé polovině června.