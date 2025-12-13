Porážel Djokoviče a měl navázat na Berdycha. Teď Veselý zvažuje konec, rozhodne extraliga
Bilance 2:0 s Djokovičem, dva triumfy na okruhu ATP, dvě osmifinálové účasti ve slavném Wimbledonu a žebříčkové maximum v podobě 35. místa. Veselý měl být nástupcem Tomáše Berdycha, ale svůj potenciál nikdy nenaplnil. A to i kvůli zdravotním problémům.
Bývalý nejlepší junior světa, který v roce 2011 ovládl chlapecké Australian Open a došel do finále juniorky US Open, se postupně propadl až do druhé tisícovky mužského žebříčku. Momentálně figuruje na 1209. místě a pochopitelně zvažuje konec kariéry.
V posledních letech toho moc neodehrál a v aktuální sezoně zvládl absolvovat pouhých 14 oficiálních zápasů s bilancí 5:9. Na vině je hlavně problém se zády. Přesto pořád existuje varianta, že se ještě jednou o comeback mezi elitu pokusí.
Rozhodnou následující dny. Veselý má v plánu pomoct Spartě v obhajobě titulu v Tenisové extralize. "Extraliga je bod, do kterého chci mít jasno. Poslední dva roky, co jsem se vrátil po velkém zranění hamstringu, jsem ještě s chráněným žebříčkem odehrál grandslamy a dostal se na 230. místo," uvedl v říjnovém rozhovoru pro web iSport.cz.
"Pak se to ale zaseklo a od té doby hledám jen cestu, jak ze zdravotních problémů ven. Jenže tělo nespolupracuje. Můj velký cíl je se teď nachystat na extraligu, pomoct nejlépe Spartě k obhajobě titulu a uvidím, jak zareaguje tělo. Pak se rozhodnu, co dál. Možné jsou obě cesty," řekl Veselý, který naposledy v TOP 100 žebříčku figuroval v říjnu 2022.
Právě Djokovič, s nímž má jako jeden z mála pozitivní bilanci (dokonce stoprocentní), je pro něj inspirací. "Spousta hráčů hraje do osmatřiceti, o to lákavější je pro mě vydržet. Na druhou stranu je teď tenis fyzicky náročnější, kurty a míče pomalejší, což mému tenisu nenahrává."
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře