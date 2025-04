Poslední česká naděje jde do boje. Menšík vyzve v Madridu sebevědomého Američana

Ještě ani nezačal druhý týden probíhající tisícovky v Madridu a Jakub Menšík (19) už je poslední českou nadějí napříč dvouhrami. Úřadující šampion Masters v Miami se ve třetím kole střetne s Benem Sheltonem (22) ze Spojených států, s nímž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1. Na kurt by se měl poprvé dostat obhájce titulu Andrej Rubljov (27), kterého čeká souboj ruských rodáků s Alexanderem Bublikem (27).

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 27. 4.

Češi v akci

Menšík (22-ČR) - Shelton (12-USA) | Arantxa Sánchez Stadium (19:00 SELČ)



Obhajoba titulu

Rubljov (7-) - Bublik (Kaz.) | Arantxa Sánchez Stadium (11:00 SELČ)

Menšík je poslední českou nadějí

Veškerá pozornost českých tenisových fanoušků je upřena na Jakuba Menšíka, jelikož je poslední naší nadějí v singlových soutěžích v Madridu. Postupem do třetího kola stejně jako Ben Shelton vyrovnal své maximum na turnaji a zároveň loňský výsledek. S Američanem má vzájemnou bilanci 1:1 a pokaždé došlo na vyrovnanou třísetovou bitvu. Shelton se radoval loni na domácí půdě v Indian Wells a český teenager měl navrch letos v Aucklandu. Shelton prožívá velmi povedené antukové jaro, po krachu v Monte Carlu došel až do finále v Mnichově. V Madridu měl však na úvod velké potíže a prohrával 4:6, 3:5 s antukářem Marianem Navonem. Pro Menšíka se rozhodně jedná o hratelného soupeře a do utkání půjde jako mírný favorit.

Rubljov začne obhajobu titulu

Andrej Rubljov je už přes rok v krizi, ale i tak dokázal v tomto období dvakrát triumfovat. Jeden z titulů získal loni právě v Madridu a v neděli by měl konečně obhajobu loňského prvenství zahájit. Na úvod měl volný los a pak mu nenastoupil veterán Gaël Monfils. Letos má nelichotivou bilanci 11:9, ovšem na antuce zvládl úvodní duel v Monte Carlu i Barceloně. Teď absolvuje souboj ruských rodáků s Alexanderem Bublikem. Reprezentanta Kazachstánu porazil nedávno po cestě za triumfem v Dauhá a zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 5:3. Poprvé se potkávají na antuce, na které je rozhodně úspěšnější Rubljov. Na druhou stranu rychlejší podmínky Bublikovi sedí a v Madridu byl loni v osmifinále a v roce 2021 až ve čtvrtfinále.

Nedělní program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)

1. Sabalenková (1-) - Mertensová (28-Belg.)

2. Zverev (1-Něm.) - Davidovich (28-Šp.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Medveděv (9-) - J. M. Cerúndolo (Arg.) / nejdříve v 15:00 SELČ

4. Rybakinová (10-Kaz.) - Svitolinová (17-Ukr.) / nejdříve ve 20:00 SELČ

5. Korda (23-USA) - Ruud (14-Nor.)



ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)

1. Rubljov (7-) - Bublik (Kaz.)

2. Sakkariová (Řec.) - Paoliniová (6-It.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Pegulaová (3-USA) - Učidžimaová (Jap.)

4. Menšík (22-ČR) - Shelton (12-USA) / nejdříve v 19:00 SELČ

5. Alexandrovová (21-) - Kasatkinová (14-Austr.) / nejdříve ve 21:30 SELČ



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. V. Kuděrmetovová (-) - Kosťuková (24-Ukr.)

2. Haddadová Maiaová/Siegemundová (Braz./Něm.) - M. Andrejevová/Šnajderová (5-) / nejdříve ve 12:30 SELČ

3. Nosková/Tausonová (ČR/Dán.) - Danilinová/Chromačevová (6-Kaz./-) / nejdříve ve 14:00 SELČ



COURT 6 (od 12:00 SELČ)

1. S. Hsieh/Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.) - N. Kičenoková/Y. Xu (Ukr./Čína)

2. Macháč/Paul (ČR/USA) - čekají na náhradníky / nejdříve ve 14:00 SELČ

