Poslední přání švýcarské legendy. Chci skončit mezi elitou, prozradil svůj sen Wawrinka
Wawrinka se rozhodl, že ještě předtím, než skončí s dráhou profesionálního tenisty, odehraje poslední celou sezonu a rozloučí se s místy, kde během své úspěšné kariéry slavil ty největší úspěchy. A hned v úvodu roku zapůsobil nejen svými výsledky ale i charakterem.
V Austrálii předvedl nejdříve skvělé výkony na United Cupu, kde sice vyhrál jen jedno z pěti utkání, ale i s těžkými soupeři dokázal držet krok. Následně v Melbourne, kde v roce 2014 získal svůj premiérový grandslamový titul, zvládl i náročnou pětisetovou bitvu a skončil až ve třetím kole.
"Jsem velmi spokojený se začátkem roku a tím, jak jsem hrál v Austrálii. Přes zimu jsem se důkladně připravoval, trénoval jsem, jak jen to šlo, abych se pokusil vrátit na slušnou úroveň. Doufám, že budu i nadále konkurenceschopný, budu vyhrávat zápasy a postupně se budu posouvat v žebříčku," komentoval nyní už legendární švýcar, který byl jedním z největších konkurentů "Big Three" Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a svého krajana Rogera Federera.
"Chci strávit ještě jednu sezony se všemi svými fanoušky, kterých jsem si vždycky vážil. Oni jsou jedním z důvodů, proč hraji tak dlouho," netajil lásku ke svým podporovatelům. To, že je jedním z nejoblíbenějších hráčů na okruhu bylo jasně vidět i právě na nedávném Australian Open, kde si získal sympatie místních, a i fanoušků na sociálních sítích.
I do své poslední sezony, stejně jako do všech předchozích, jde s jasným cíle, kterého se pokusí dosáhnout. "Chtěl bych znovu stoupat žebříčkem a zakončit rok v první stovce. Je to jeden z mých cílů, které mě nejvíce motivují a ke kterým bezpochyby směřuji," objasnil bývalý třetí hráč světa.
Wawrinka je aktuálně až 113. hráčem světa, a přestože to ke svému vysněnému návratu do TOP 100 nemá daleko, pro účast na těch největších turnajích to stačit nemusí. V Melbourne musel startovat na divokou kartu, která na každém turnaji nemusí přijít. Hrát menší turnaje pro něj však není žádný problém.
"Pravděpodobně nějaké challengery odehraji, hlavně na začátku antukové sezóny. Mojí touhou je hrát velké turnaje, ale pokud se chcete účastnit grandslamů, ideální je být v první stovce. Můj kalendář bude mixem toho, co potřebuji hrát, kde chci hrát a kde můžu hrát podle svého postavení na žebříčku."
Dá se předpokládat, že stejně jako tomu bylo na Australian Open, dostane Švýcar pozvánku na grandslam v Paříži, kde triumfoval v roce 2015, i US Open, kde vyhrál před deseti lety. Velkou nejistotou je Wimbledon, kde nikdy neprošel přes čtvrtfinále. V tomto týdnu hraje na podniku ATP 250 ve francouzském Montpellieru, kde ho v prvním kole čeká Hamad Medjedovič.
