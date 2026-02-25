Postup s hořkostí. Bouzková je ve čtvrtfinále, soupeřka ve třetím setu vzdala

WTA MÉRIDA - Marie Bouzková (27) si v mexické Méridě zajistila účast ve čtvrtfinále. Její soupeřka Emiliana Arangová (25) utkání za stavu 2:6, 6:1 a 2:0 pro Češku vzdala. Rodačku z Prahy čeká v boji o semifinále vítězka španělsko-polského duelu mezi Jessicou Bouzasovou (23) a Magdalenou Frechovou (28).
Marie Bouzková si v Mexiku zahraje o semifinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Markus Ulmer)

Arangová - Bouzková 6:2, 1:6, 0:2 skreč.

Ani jedna z tenistek nevstupovala do prvního vzájemného duelu v příliš dobrém rozpoložení. Arangová měla před zápasem s Bouzkovou otřesnou letošní bilanci 1:5, Češka z posledních pěti duelů vyhrála jediný.

Arangová, která v Méridě obhajovala senzační loňské finále, do kterého se dostala z kvalifikace, vstoupila do utkání mnohem lépe. O dva roky starší soupeřce sebrala hned její úvodní servis, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0.

Bouzková se nemohla v úvodním dějství dostat do tempa. Několika nevynucenými chybami dostávala svou soupeřku na koně, sama se trápila na podání, což vyústilo v další ztracený servis v páté hře.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Arangová se vzápětí dostala do vedení 5:1 a o výsledku sady bylo prakticky rozhodnuto. Bouzková ještě korigovala, na více než porážku 2:6 to v prvním setu stačit nemohlo.

I druhý set začal pro českou hráčku stejně jako ten první. Také zde přišla hned o úvodní servis a musela dotahovat. Zároveň ale začalo trápení její soupeřky, která tentokrát brejk potvrdit nedokázala a dvakrát za sebou přišla o výhodu podání.

Bouzková si své dva gamy na servisu musela perně vybojovat, kdy v obou odvracela brejkové možnosti soupeřky, dokázala si ale poradit a šla do vedení 4:1.

Kolumbijka začala mít postupem času problémy s pravým ramenem, což vyústilo ve třetí ztracené podání v řadě a ztrátu 1:5. I Bouzková musela znovu čelit hrozbě ztráty servisu, opět ale situaci díky aktivní hře zvládla a sadu získala výsledkově snadno 6:1.

Arangová si po druhém setu vyžádala na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala jejímu problematickému pravému rameni. Poté ještě na kurt nastoupila, když ale ztratila i druhý game závěrečného setu, šla své soupeřce pogratulovat k postupu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
