Postup s hořkostí. Bouzková je ve čtvrtfinále, soupeřka ve třetím setu vzdala
Arangová - Bouzková 6:2, 1:6, 0:2 skreč.
Ani jedna z tenistek nevstupovala do prvního vzájemného duelu v příliš dobrém rozpoložení. Arangová měla před zápasem s Bouzkovou otřesnou letošní bilanci 1:5, Češka z posledních pěti duelů vyhrála jediný.
Arangová, která v Méridě obhajovala senzační loňské finále, do kterého se dostala z kvalifikace, vstoupila do utkání mnohem lépe. O dva roky starší soupeřce sebrala hned její úvodní servis, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0.
Bouzková se nemohla v úvodním dějství dostat do tempa. Několika nevynucenými chybami dostávala svou soupeřku na koně, sama se trápila na podání, což vyústilo v další ztracený servis v páté hře.
Arangová se vzápětí dostala do vedení 5:1 a o výsledku sady bylo prakticky rozhodnuto. Bouzková ještě korigovala, na více než porážku 2:6 to v prvním setu stačit nemohlo.
I druhý set začal pro českou hráčku stejně jako ten první. Také zde přišla hned o úvodní servis a musela dotahovat. Zároveň ale začalo trápení její soupeřky, která tentokrát brejk potvrdit nedokázala a dvakrát za sebou přišla o výhodu podání.
Bouzková si své dva gamy na servisu musela perně vybojovat, kdy v obou odvracela brejkové možnosti soupeřky, dokázala si ale poradit a šla do vedení 4:1.
Kolumbijka začala mít postupem času problémy s pravým ramenem, což vyústilo ve třetí ztracené podání v řadě a ztrátu 1:5. I Bouzková musela znovu čelit hrozbě ztráty servisu, opět ale situaci díky aktivní hře zvládla a sadu získala výsledkově snadno 6:1.
Arangová si po druhém setu vyžádala na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala jejímu problematickému pravému rameni. Poté ještě na kurt nastoupila, když ale ztratila i druhý game závěrečného setu, šla své soupeřce pogratulovat k postupu.
Výsledky turnaje WTA 500 v Méridě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře