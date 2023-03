Potapovová dostala varování od WTA za dres fotbalového Spartaku Moskva

Potapovovou za to již dříve zkritizovala světová jednička Polka Iga Šwiateková. Jednadvacetiletá Ruska, která s Pegulaovou prohrála ve třech setech, se hájila tím, že Spartaku fandí od 13 let a nošení dresu nepovažuje za veřejnou provokaci.

Již dříve na prestižním turnaji v kalifornské poušti předčasně skončila Ukrajinka Lesja Curenková, která odstoupila před zápasem 3. kola s druhou nasazenou Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Curenková to zdůvodnila tím, že ji po rozhovoru se šéfem WTA Stevem Simonem postihla panická ataka.

Iga Swiatek on Potapova wearing Moscow jersey: “To be honest, I was surprised. I thought she realized she should not, even if she’s a fan of the team, show her views in this way at such times. I talked to WTA & found out there should be less situations, which reassured me a bit” pic.twitter.com/Eip0FupijG