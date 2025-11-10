Potvrzeno! Rekordmanka Siniaková popáté přezimuje na trůnu. Vyrovnat Martinu je pocta, říká
Siniaková získala jistotu už na právě skončeném Turnaji mistryň. Vystoupení na akci pro osm nejlepších tenistek a párů sezony v saúdskoarabském Rijádu pro ni bylo nakonec hořkosladké.
Že uhájí tenisový trůn, se dozvěděla už po porážce italských rivalek Sary Erraniové a Jasmine Paoliniové ve skupině. Společně s Taylor Townsendovou ale neobhájila loňské finále, když v semifinále nevyužily mečbol proti pozdějším šampionkám Veronice Kuděrmetovové a Elise Mertensové.
V čele žebříčku končí druhou sezonu po sobě. V minulosti se jí to podařilo také v letech 2018, 2021 a 2022. Na postu deblové světové jedničky tedy přezimuje už popáté v kariéře.
Tímto počinem vyrovnala rekordmanu a legendu Navrátilovou. "Jsem velmi šťastná, že se mi to podařilo už letos. Vyrovnat Martinu je velká pocta," uvedla Siniaková, která už si převzala trofej pro světovou jedničku v Rijádu, pro web WTA.
"Je to výjimečné a jsem ráda, že jsem to opět dokázala. Tahle sezona je plná skvělých vzpomínek a jsem vděčná za to, že zase můžu pozvednout tuhle trofej," řekla rodačka z Hradce Králové a majitelka 10 grandslamových titulů ze čtyřhry žen.
Siniaková dnes zahájila svůj 169. týden kralování v deblovém světovém hodnocení. V počtu týdnů strávených na trůnu jsou v historických tabulkách úspěšnější pouze Navrátilová (237) a Liezel Huberová (199).
