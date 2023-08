Povedená premiéra v kvalifikaci grandslamů. Menšík začal boj o US Open skalpem Fogniniho

US OPEN - Jakub Menšík (17) slaví vítězný debut v kvalifikaci grandslamového turnaje. Na US Open si český talent poradil po nervózním úvodu s o 19 let starším Italem Fabiem Fogninim (36), bývalou světovou devítku porazil 1:6, 6:1, 6:1. Do druhého kola postoupil i Zdeněk Kolář (26), naopak hned na úvodní soupeřce ztroskotalo všech pět českých tenistek včetně Brendy Fruhvirtové (16), Sáry Bejlek (17) a Lucie Havlíčkové (18).