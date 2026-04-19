Povinnost splněna. Svrčina v prvním kole srazil bulharského outsidera
Svrčina – Vasilev 6:1, 6:3
Svrčina se v posledních dnech nepotýkal s dobrou formou, když z posledních čtyř zápasů vyhrál jediný. Vrátit se na vítěznou vlnu se pokouší na turnaji nižší kategorie v Římě a první krok učinil bez problémů.
V prvním kole mu byl soupeřem až 890. hráč světa Vasilev. Mladý Bulhar navzdory výsledku prvního setu nebyl českému favoritovi odevzdaným soupeřem. Ve třech gamech musel Svrčina bojovat přes shodu, pokaždé však uspěl. Na svém servisu musel řešit jednu brejkbolovou hrozbu, dokázal si ale poradit, a za 33 minut získal úvodní sadu poměrem 6:1.
Do druhého setu vstoupil ostravský rodák jistě a rychle se dostal do vedení 3:0. Poté se do hry dostal bez zábran hrající Vasilev, který poprvé uspěl na svém servisu, následně vzal favoritovi i jeho podání a najednou ztrácel již jen jediný game.
Svrčina ale žádnou senzaci dopustit nehodlal. Vzápětí znovu uspěl na příjmu, brejk potvrdil a šel do vedení 5:2. Rodák z Plevenu ještě dokázal snížit, jeho soupeř ale vzápětí na svém servisu dovedl utkání k vítězství za hodinu a osm minut 6:1, 6:3.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře