Pravidla změnili během noci. Podmínky jsou nerovné, stěžují si izolovaní tenisté

Ředitel turnaje Craig Tiley v australské televizní stanici Nine uvedl, že hráči byli na riziko přísnější karantény předem upozorňováni. "Hned na začátku jsme to dali velmi zřetelně najevo. Nyní se musíme postarat o to, abychom zajistili na příštích 14 dnů odpovídající prostředí pro ty, kteří nebudou moci trénovat. Je to složitá situace. Musíme udělat maximum, aby byla situace pro ty, kteří jsou v uzávěře, co nejvíce férová," uvedl šéf australského tenisu Tiley.

V přísné karanténě bez možnosti opustit hotelový pokoj skončilo 47 tenistů kvůli čtyřem pozitivním testům na covid-19 v letadlech, jimiž do Melbourne cestovali. Tři případy byly v letadle z Los Angeles a jeden z Abú Zabí.

Mezi nakaženými není žádný tenista, nicméně pozitivní test na Covid-19 měl Sylvain Bruneau, trenér vítězky US Open 2019 Biancy Andreescuové z Kanady. V přísné izolaci skončily také další grandslamové šampionky Viktoria Azarenková z Běloruska, Němka Angelique Kerberová, Američanka Sloane Stephensová a Ruska Světlana Kuzněcovová.

Podle médií a informací na sociálních sítích nesmí dva týdny z pokoje také Švýcarka Belinda Bencicová, Řekyně Maria Sakkariová, Rumunka Sorana Cirsteaová, Ons Džabúrová z Tuniska, Kazaška Julia Putincevová, Japonec Kei Nišikori, Urugayec Pablo Cuevas, Argentinci Guido Pella a Juan Ignacio Londero, Američan Tennys Sandgren, Artem Sitak z Nového Zélandu či Kolumbijec Santiago González.

Podmínky jsou nerovné. Za těchto pravidel bychom zůstali doma, stěžují si tenisté

Tenisté, kteří přicestovali do Austrálie bez nakažených na palubě, musejí absolvovat čtrnáctidenní karanténu také, ale mírnější. Například mohou denně na pět hodin opustit hotel a trénovat.

Proto si některé hráčky v přísnější izolaci stěžovaly na sociálních sítích na nespravedlivé podmínky. "Nestěžujeme si na karanténu. Stěžujeme si na to, že před důležitými turnaji máme nerovné tréninkové podmínky," napsala na twitteru Švýcarka Bencicová.

Tenisté si navíc stěžují, že o nutnosti karantény v případě pozitivního testu v letadle informováni nebyli.

"Rozhodli jsme se vyrazit do Melbourne na základě pravidel, která nám byla zaslána. Když jsme dorazili, dostali jsme informace a knihu pravidel s novými pravidly, o kterých jsme nevěděli," uvedla Bencicová.

Rumunka Cirsteaová by prý za těchto podmínek zůstala doma. "Pokud by nám o tomhle pravidle řekli předem, v Austrálii bych nehrála. Zůstala bych doma. Tvrdili nám, že letadlo bude naplněno z 20 procent a budeme považováni za blízký kontakt jen tehdy, pokud bude mít pozitivní test někdo z našeho týmu nebo doprovodu," uvedla 71. hráčka světového žebříčku.

Za porušení karanténních pravidel hrozí tenistům pokuta 20.000 australských dolarů (333 tisíc korun) a přesunutí do ubytování s přísnějším režimem.

Přípravné turnaje před Australian Open začnou v Melbourne přesně za dva týdny 31. ledna.