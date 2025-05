Předvedla jsem výborné výkony, hodnotí Bejlek představení v Paříži. Zranění není nic vážného

28.05.

Tsitsipas ztroskotal ve druhém kole

Stefanos Tsitsipas vkročil do French Open třísetovou výhrou nad těžkým soupeřem Tomásem Martínem Etcheverrym, o to překvapivější je jeho selhání ve druhém kole. O jeho vyřazení se postaral kvalifikant Matteo Gigante, který zvítězil 6:4, 5:7, 6:2, 6:4. Pro Itala se jedná o největší výhru kariéry, poprvé porazil hráče TOP 20 a premiérově postoupil do třetího kola grandslamu.