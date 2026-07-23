Přemožitelka Bartůňkové je postrachem Češek! Tararudeeová ukončila 17leté čekání své země
Po šesti gamech třetího setu to vypadalo, že bude brzy hotovo. Bartůňková byla za stavu 5:1 na koni a svou soupeřku dostala na hranici vyřazení. Přesto dokázala Tararudeeová vstát z popela, nepříznivý stav otočit a nakonec zvítězit v tie-breaku 8:6.
"Před turnajem jsem nečekala, že vyhraju každý zápas, chci si to jen užívat a na kurtu se bavit," usmívala se po postupu. Ten se však nerodil snadno a během zápasu si nechala dvaadvacetiletá Thajka ošetřovat pravou nohu. "Teď mě všechno bolí, jako by bylo všude těsno. Ale odpočinu si a na zítřek budu připravená," dodala.
Třísetová bitva, která trvala přes tři hodiny, nabídla krásné momenty na obou stranách sítě. A možná není divu, že Tararudeeová vyřadila právě Bartůňkovou. Zdolala totiž už čtvrtou Češku během posledních 10 dnů. V prvním kole porazila Janu Kovačkovou, a na předchozím turnaji v Istanbulu vyřadila na své cestě za titulem Gabrielu Knutsonovou i Vendulu Valdmannovou.
"Všechny hrají velmi dobře a já se vždycky snažím předvést to nejlepší v každém zápase, který hraju. V Praze jsem nikdy nebyla a chtěla jsem nasbírat zkušenosti," přiblížila, proč se po turnaji v Turecku vydala právě na Livesport Prague Open.
Praha může být pro Tararudeeovou průlomovým turnajem. Už nyní ví, že si vytvořila své nové kariérní maximum a posune se do TOP 80. O rankingu Thajky mluvila po zápase i poražená Nikola Bartůňková: "Myslím si, že ten tenis, který zahrála, je možná na vyšší úrovni, než její pozice v žebříčku. Je to dobrá hráčka a má velkou budoucnost."
Dvaadvacetiletá reprezentantka je první thajskou tenistkou od roku 2009, která postoupila v evropském turnaji do čtvrtfinále. Naposledy se to podařilo Tamarine Tanasugarnové. "Tamarine? No jo, moc nás thajských hráček není, takže to tak asi bude," krčila rameny se smíchem.
Díky tomu, že porazila Bartůňkovou, prodloužila Tararudeeová vítěznou sérii na sedm zápasů a končit se nechystá. "Samozřejmě, že chci pokračovat dál. Zítra to bude to samé, co dnes. Rutina – být šťastná a užívat si to," uzavřela.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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