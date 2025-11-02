Přemožitelka Šalkové slaví titul. Blinkovová ve finále přehrála mladou Rakušanku

DNES, 10:40
WTA JIUJIANG – Anna Blinkovová (27) se dočkala svého druhého titulu na okruhu WTA. Ruská tenistka, která v semifinále přehrála Dominiku Šalkovou (21), si ve finále turnaje v Jiujiangu poradila s překvapivou finalistkou Rakušankou Lilli Taggerovou (17) po setech 6:3, 6:3. Rodačka z Moskvy se po triumfu posune na zhruba 63. příčku.
Anna Blinkovová získala v Číně svůj druhý kariérní titul na okruhu WTA (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Blinkovová – Taggerová 6:3, 6:3

Zápas mezi Blinkovovou a Taggerovou provázela v úvodních gamech velká nervozita z obou stran. Ani jedna z tenistek si v prvních čtyřech gamech nebyla schopná udržet vlastní servis.

To se poprvé povedlo až mladičké Rakušance v nekonečné páté hře, která šla přes osm shod a Taggerová v ní musela odvracet další čtyři brejkbolové šance soupeřky.

Jednalo se ale také o jediný game, při kterém si rakouský talent v prvním setu udržel servis. Ve zbytku úvodního dějství již kralovala zkušená Ruska, která získala čtyři gamy v řadě a za téměř hodinu hry šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I začátek druhého dějství byl velmi vyrovnaný. Blinkovová se do problémů dostala ve třetím gamu, kdy při vlastním podání musela odvracet tři brejkboly aktivně hrající soupeřky.

Klíčový a rozhodující moment celého zápasu přišel za stavu 4:3 pro bývalou 34. hráčku světa, která poprvé ve druhém setu uspěla na returnu a výborně rozehraný zápas si už utéct nenechala.

Blinkovová za hodinu a 42 minut zvítězila dvakrát 6:3 a raduje se ze svého druhého kariérního titulu. Ten premiérový získala před třemi lety na podniku v rumunské Kluži, finále si zahrála jednou, v sezoně 2023 ve Štrasburku.

Sedmnáctiletá Taggerová, která do turnaje vstupovala jako 235. hráčka světa, má na svém kontě tři tituly z okruhu ITF, všechny získala v letošním roce. Rakouská tenistka se po svém životním výsledku posune v žebříčku na zhruba 155. příčku, což je také jejím dosavadním životním maximem.

Výsledky turnaje WTA 250 v Jiujiangu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Liverpool22
02.11.2025 11:29
Anna po zásluze bere titul. Na turnaji neztratila ani set, evidentně jí to v Číně sedlo a výhrou si zajistila TOP 100 a tím pádem jistou účast na GS v příštím roce. Navíc potrénovala i čínštinu Jinak kromě Kluže vyhrála ještě "podivný" turnaj v New Havenu 2019 - to bylo něco mezi 125 a 250, kdy brala 160bodů. Takže má 2 tituly + jeden něco mezi těžko říct kam to počítat.
Tagger je velký talent se zajímavým stylem + je to žirafa 185cm - ještě může vyrůst smile V příštím roce by mohla začít zářit a atakovat cca TOP 50 - určitě bude na WTA oživením jelikož se vymyká.
Reagovat

