Přemožitelka Šalkové slaví titul. Blinkovová ve finále přehrála mladou Rakušanku
Blinkovová – Taggerová 6:3, 6:3
Zápas mezi Blinkovovou a Taggerovou provázela v úvodních gamech velká nervozita z obou stran. Ani jedna z tenistek si v prvních čtyřech gamech nebyla schopná udržet vlastní servis.
To se poprvé povedlo až mladičké Rakušance v nekonečné páté hře, která šla přes osm shod a Taggerová v ní musela odvracet další čtyři brejkbolové šance soupeřky.
Jednalo se ale také o jediný game, při kterém si rakouský talent v prvním setu udržel servis. Ve zbytku úvodního dějství již kralovala zkušená Ruska, která získala čtyři gamy v řadě a za téměř hodinu hry šla do vedení 1:0 na sety.
I začátek druhého dějství byl velmi vyrovnaný. Blinkovová se do problémů dostala ve třetím gamu, kdy při vlastním podání musela odvracet tři brejkboly aktivně hrající soupeřky.
Klíčový a rozhodující moment celého zápasu přišel za stavu 4:3 pro bývalou 34. hráčku světa, která poprvé ve druhém setu uspěla na returnu a výborně rozehraný zápas si už utéct nenechala.
Blinkovová za hodinu a 42 minut zvítězila dvakrát 6:3 a raduje se ze svého druhého kariérního titulu. Ten premiérový získala před třemi lety na podniku v rumunské Kluži, finále si zahrála jednou, v sezoně 2023 ve Štrasburku.
Sedmnáctiletá Taggerová, která do turnaje vstupovala jako 235. hráčka světa, má na svém kontě tři tituly z okruhu ITF, všechny získala v letošním roce. Rakouská tenistka se po svém životním výsledku posune v žebříčku na zhruba 155. příčku, což je také jejím dosavadním životním maximem.
Tagger je velký talent se zajímavým stylem + je to žirafa 185cm - ještě může vyrůst V příštím roce by mohla začít zářit a atakovat cca TOP 50 - určitě bude na WTA oživením jelikož se vymyká.