Přemožitelky Češek si to rozdají o semifinále. Nepřesvědčivá Gauffová by měla zastavit senzaci
Gauffová – Lysová | 09:00 SELČ
Coco Gauffová neprožívá na tisícovce v Pekingu zrovna snadnou obhajobu loňského triumfu. V osmifinále prohrávala o set a brejk s nasazenou patnáctkou Belindou Bencicovou (4:6, 7:6, 6:2) a všechny tři sety potřebovala i o kolo dříve v téměř tříhodinové bitvě s Leylah Fernandezovou. Ve třech zápasech strávila na kurtech dohromady už sedm hodin.
Jednadvacetiletá Američanka triumfovala v závěru loňské sezony tady v Pekingu a ještě na Turnaji mistryň v Rijádu. Přesto v letošním roce pořád čeká na své první semifinále na tvrdých površích. To rozhodně není pro světovou trojku, která získala na antukovém French Open svůj druhý grandslamový titul, lichotivá vizitka.
Oba předchozí starty na China Open dotáhla minimálně do semifinále a má v tomto dějišti vynikající kariérní bilanci 13:1. Zatímco předloni ji v semifinálové fázi zastavila rivalka Iga Šwiateková, loni tady zvládla všech šest duelů, včetně tří třísetových bitev, a došla si až pro trofej pro šampionku.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 41:13
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 23:8
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 9:3 (kariérní 83:13)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:1 (kariérní 10:9)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Gauffová – China Open
Kariérní bilance: 13:1
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Rachimovová (6:4, 6:0), (25) Fernandezová (6:4, 4:6, 7:5), (15) Bencicová (4:6, 7:6, 6:2)
Eva Lysová zvládla už tři třísetové duely po sobě a zajistila si v Pekingu své sedmé a zároveň největší čtvrtfinále v kariéře. Třiadvacetiletá německá tenistka se v minulosti představila na tomto podniku pouze předloni a vypadla hned v prvním kole. Letos je ovšem ve čtvrtfinále a postupem mezi nejlepší osmičku si zajistila debut v TOP 50 pořadí.
V letošní sezoně sice nemá stabilní formu, nicméně už párkrát zazářila i na těch největších turnajích. V aktuálním roce zaregistrovala mimo jiné své první grandslamové osmifinále (coby lucky loser na Australian Open), třetí kolo na tisícovce v Montrealu a ještě čtvrtfinále na menší akci v Clevelandu.
V Pekingu vyřadila vycházející hvězdu Ivu Jovicovou a také McCartney Kesslerovou, ovšem tím jasně nejcennějším skalpem je vítězství 6:3, 1:6, 6:4 nad favorizovanou světovou desítkou Jelenou Rybakinovou ve třetím kole. Jedná se o její premiérovou výhru nad hráčkami TOP 20, na kterou potřebovala 12 pokusů. Se zástupkyněmi TOP 10 má bilanci 1:8.
Lysová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cleveland (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (čtvrtfinále)
Bilance: 30:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 21:11
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:7 (kariérní 1:8)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (2. kolo)
Lysová – China Open
Kariérní bilance: 4:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Soul (osmifinále)
Cesta turnajem: Ruien Zhang (6:1, 6:0), (32) Jovicová (6:3, 4:6, 7:5), (8) Rybakinová (6:3, 1:6, 6:4), Kesslerová (4:6, 6:1, 6:2)
Vzájemná bilance: 0:0. Lysová zatím byla v semifinále na nejvyšším okruhu jen třikrát a pokaždé na nejmenších podnicích WTA 250. Němka nastoupí proti Gauffové jako obrovská outsiderka a očekává se, že světová trojka roli favoritky potvrdí a bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu.
Paoliniová – Anisimovová | 12:00 SELČ
Jasmine Paoliniová startovala v minulosti na tisícovce v Pekingu dvakrát a dohromady zapsala jen tři výhry. Stejný počet zaregistrovala letos a prošla do svého prvního zdejšího čtvrtfinále. Aktuální světová osmička to dokázala bez ztráty jediného setu a protáhla svou aktuální neporazitelnost na čínské půdě na šest zápasů.
Devětadvacetiletá Italka dorazila do čínského hlavního města ihned po úspěšné obhajobě své země v BJK Cupu, ve kterém byla výraznou oporou a porazila Xinyu Wang, Jessicu Pegulaovou i Elinu Svitolinovou. Zatímco proti Anastasiji Sevastovové i Sofii Keninové v Pekingu dominovala, s Marií Bouzkovou v osmifinále prohrávala ve druhém setu třikrát o brejk.
V letošní sezoně absolvuje svůj šestý čtvrtfinálový duel na individuálních turnajích a všech pět předchozích vyhrála. V tomto roce je nejúspěšnější právě na prestižních tisícovkách. Na této úrovni kralovala na domácí antuce v Římě a zaznamenala také finálovou účast na betonu v Cincinnati (prohra s Igou Šwiatekovou).
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Cincinnati (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 41:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 22:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:4 (kariérní 10:22)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:0 (kariérní 3:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)
Paoliniová – China Open
Kariérní bilance: 6:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Sevastovová (6:1, 6:3), (27) Keninová (6:3, 6:0), Bouzková (6:2, 7:5)
Amanda Anisimovová zvládla těsnou bitvu s loňskou finalistkou Karolínou Muchovou v osmifinále (1:6, 6:2, 6:4) a také ona si zahraje své první čtvrtfinále na China Open. Do osmifinálové fáze se v tomto dějišti probojovala i loni, ale prohrála s domácí Qinwen Zheng. Tentokrát ovšem přijela do čínské metropole coby členka TOP 4 světového hodnocení.
Čtyřiadvacetiletá Američanka musela řešit komplikace i v předchozím kole se Shuai Zhang, proti domácí outsiderce a trojnásobné čtvrtfinalistce tohoto podniku čelila třem setbolům (7:6, 6:0). V letošní sezoně má na kontě už osm čtvrtfinále (bilance 5:1, jednou nenastoupila), což je jen o jedno méně než za sezony 2022-24 dohromady.
Před startem letošní sezony bylo jejím maximem na úrovni WTA 1000 loňské finále v Torontu. Letos v únoru v Dauhá si ovšem senzačně došla pro titul a odstartovala životní období. V posledních měsících má fantastickou formu a postoupila mimo jiné až do finále ve Wimbledonu a na US Open. Grandslamový titul ale nezískala.
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); US Open, Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf); US Open (finále)
Bilance: 42:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 22:8
Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:3 (kariérní 14:26)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále), US Open (finále)
Anisimovová – China Open
Kariérní bilance: 5:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Boulterová (6:1, 6:3), Shuai Zhang (7:6, 6:0), (13) Muchová (1:6, 6:2, 6:4)
Vzájemná bilance: Anisimovová vede 1:0. Jediný předchozí souboj nebude hrát roli, protože se uskutečnil před čtyřmi roky v prvním kole na antuce v Parmě (6:2, 6:1) a obě aktérky od té doby učinily obrovský progres. Paoliniová je nyní dvojnásobnou grandslamovou finalistkou, stejně jako Anisimovová, a měla by vzdorovat mnohem více. Američanka je zaslouženě mírnou favoritkou.
Čtvrteční program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 07:00 SELČ)
1. Katóová/Stollárová (Jap./Maď.) - Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.)
2. Gauffová (2-USA) - Lysová (Něm.) / nejdříve v 09:00 SELČ
3. Paoliniová (6-It.) - Anisimovová (3-USA) / nejdříve ve 12:00 SELČ
4. Honová/Muchová (Austr./ČR) - Danilinová/Kruničová (Kaz./Srb.)
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře