Preview: ATP Masters 1000 Madrid

V neděli startuje hlavní soutěž mužské části turnaje Mutua Madrid Open, jedné z největších generálek před vrcholem antukového jara grandslamovým French Open. O jednu z nejcennějších trofejí se bude bojovat od 2. května, finále je na programu v neděli 9. května.

Do španělské metropole z Top 10 nedorazili pouze poslední šampion a světová jednička Novak Djokovič s Rogerem Federerem. Nasazenou jedničkou a největším favoritem je pětinásobný vítěz Rafael Nadal. Mezi další favority se řadí Daniil Medveděv, Dominic Thiem a Stefanos Tsitsipas.

Kromě Djokoviče a Federera se pořadatelům omluvili například Gaël Monfils, David Goffin, Milos Raonic, Stan Wawrinka či Nick Kyrgios. Turnaj proběhne bez české účasti.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez a Fernando Verdasco.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Mutua Madrid Open udrží na tenisovém trůnu. Za neobhajobu předloňského triumfu díky momentálnímu žebříčkovému systému ztratí jen polovinu bodů (500).

Celková dotace mužské části turnaje činí přibližně 3,23 milionu eur (cca 83,5 milionu korun). Vítěz si přijde na zhruba 315 tisíc eur (cca 8,2 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP 1000 bodů.



Tipujeme

Rafael Nadal je největším favoritem na triumf a bylo by obrovským překvapením, kdyby ve čtvrtfinále chyběl. Pětinásobný šampion po volném losu, který má osmička nejvýše nasazených, začne proti Adrianovi Mannarinovi, nebo teenagerovi Carlosovi Alcarazovi. V osmifinále by si měl antukový král poradit i s nasazeným Jannikem Sinnerem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Nadal - Sinner (OF)

1. čtvrtfinalista: Rafael Nadal



Alexander Zverev nemá po zdravotních potížích nejlepší formu, přesto je favoritem své sekce. Nejlepší německý tenista a vítěz ročníku 2018 nastoupí proti Karenovi Chačanovovi, či Keiovi Nišikorimu, což na úvod rozhodně není jednoduchý los. V osmifinále může potkat nasazeného Huberta Hurkacze, Johna Millmana, Jérémyho Chardyho, nebo Daniela Evanse. Se všemi by si měl poradit, pokud předvede slušný výkon.

Zajímavé zápasy 1. kola: Chačanov - Nišikori

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Chačanov - A. Zverev (2K), Nišikori - A. Zverev (2K), Hurkacz - A. Zverev (OF), Evans - A. Zverev (OF)

2. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Dominic Thiem se při svých posledních třech startech v Madridu dvakrát dostal do finále a jednou semifinále. Velkým otazníkem je ale jeho zdravotní stav, ve španělské metropoli odehraje svůj první turnaj po více než měsíční pauze. Rakouská jednička má však celkem hratelný los, nejprve se utká s kvalifikantem a poté s někým z kvarteta Alex de Minaur, Jaume Munar, Lloyd Harris a Grigor Dimitrov.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Thiem - Dimitrov (OF)

3. čtvrtfinalista: Dominic Thiem



Andrej Rubljov má letos parádní formu a je jedním z nejlepších hráčů. Finalista úvodního letošního antukového Masters v Monte Carlu a jediný letošní přemožitel Rafaela Nadala na antuce bude nejdříve čelit Pedrovi Martínezovi, či Tommymu Paulovi. V osmifinále se nejspíše střetne s Robertem Bautistou, kterého ve třech setech zdolal v Monte Carlu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bautista - Rubljov (OF)

4. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Aslan Karacev je kometou letošní sezony a má velkou šanci se na turnajích série Masters poprvé podívat mezi nejlepší osmičku. V prvním kole by si měl poradit s Ugem Humbertem a nasazeného Diega Schwartzmana letos už porazil (Australian Open), nejlepší Argentinec v žebříčku ATP navíc nemá nejlepší formu. V osmifinále by mohl narazit na nenasazeného soupeře (Márton Fucsovics, Alexander Bublik, Dušan Lajovič), nebo nasazeného Denise Shapovalova. Možná i proti trápícímu se Shapovalovovi by byl favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Schwartzman - Karacev (2K), Schwartzman - Shapovalov (OF), Karacev - Shapovalov (OF)

5. čtvrtfinalista: Aslan Karacev



Stefanos Tsitsipas je nejlepším hráčem dosavadního průběhu antukového jara. V Monte Carlu získal svou premiérovou trofej z Masters a v Barceloně měl ve finále mečbol proti Rafaelovi Nadalovi. Řeckou jedničku jako první vyzve Nikoloz Basilašvili, nebo Benoit Paire, v osmifinále Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud, Cameron Norrie, či Filip Krajinovič. Proti všem by byl Tsitsipas jasným favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Auger-Aliassime - Ruud

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ruud - Tsitsipas (OF)

6. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Matteo Berrettini vyhrál generálku v Bělehradu a další postup do závěrečných kol by si mohl připsat v Madridu. Desátý hráč světa už ve druhém kole může narazit na svého krajana Fabia Fogniniho. Pokud derby zvládne, čeká ho s největší pravděpodobností Pablo Carreño. Los to rozhodně jednoduchý není, ale nejlepší Ital ve světovém hodnocení je na antuce dostatečně silný, aby ho zvládl.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Berrettini - Fognini (2K), Berrettini - Carreño (OF)

7. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Daniil Medveděv kvůli nákaze covidem-19 nemohl startovat v Monte Carlu, a proto do antukového jara vstoupí až v Madridu. Nejlepší ruský tenista letos úspěšně navazuje na výkony z konce loňské sezony a i na antuce hrát umí, pokud chce uspět. Los však jednoduchý nemá a nejspíše by po cestě do čtvrtfinále potkal na antuce solidního Alejandra Davidoviche a antukového specialistu Christiana Garína.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Davidovich - Medveděv (2K), Garín - Medveděv (OF)

8. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv

1. čtvrtfinále: Nadal porazí Zvereva | H2H 5-2

2. čtvrtfinále: Rubljov porazí Thiema | H2H 3-2

3. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Karaceva | H2H 1-0

4. čtvrtfinále: Berrettini porazí Medveděva | H2H 0-2

1. semifinále: Nadal porazí Rubljova | H2H 2-1

2. semifinále: Tsitsipas porazí Berrettiniho | H2H 2-0

Finále: Nadal porazí Tsitsipase | H2H 7-2