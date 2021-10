Preview: ATP Masters 1000 Paříž

V pondělí startuje hlavní soutěž posledního letošního podniku série Masters. O jednu z nejcennějších trofejí se bude v pařížské hale Bercy bojovat od 1. do 7. listopadu.

Stejně jako loni na Rolex Paris Masters dorazilo sedm hráčů elitní desítky. Mezi největší favority se řadí pětinásobný šampion Novak Djokovič, který odehraje první soutěžní zápas od US Open, loňský vítěz Daniil Medveděv, loňský finalista Alexander Zverev a rozjetý Jannik Sinner.

Z Top 10 chybí pouze zranění Rafael Nadal s Dominicem Thiemem a Matteo Berrettini. Omluvenku pořadatelům poslali také Roger Federer, Denis Shapovalov, Cristian Garín, John Isner, Ugo Humbert, Milos Raonic a David Goffin.

V Paříži bude pokračovat boj o poslední dvě postupová místa na Turnaj mistrů v Turíně. K těm mají nejblíže Casper Ruud, Sinner, Hubert Hurkacz a Cameron Norrie.

Letošní ročník proběhne bez české účasti.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi Brit Andy Murray a domácí tenisté Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert a Arthur Rinderknech.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Rolex Paris Masters udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí přibližně 3,1 milionu eur (cca 79,5 milionu korun). Vítěz si přijde na šek v hodnotě zhruba 336 tisíc eur (cca 8,62 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP 1 000 bodů.



Tipujeme

Novak Djokovič odehraje svůj první soutěžní zápas od prohraného finále na US Open, v němž sahal na rekordní 21. grandslamový triumf a zároveň útočil na kalendářní grandslam. Pokud vedoucí muž žebříčku ATP předvede alespoň svou standardní formu, neměl by mít s postupem do čtvrtfinále problém. Nejprve se utká s trápícími se Mártonem Fucsovicsem, nebo Fabiem Fogninim a ve své sekci pavouka má nasazeného Gaëla Monfilse, se kterým vyhrál všech 17 soubojů na nejvyšším okruhu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Cameron Norrie má velkou šanci v hale Bercy projít do závěrečných kol a stále bojovat o účast na Turnaji mistrů. Britský tenista, jenž prožívá životní sezonu, začne proti antukovému specialistovi Federicovi Delbonisovi a favoritem by byl i v utkání s Filipem Krajinovičem, nebo Reillym Opelkou. V osmifinále by mohl potkat Andreje Rubljova. Ruský tenista se v poslední době začal hodně trápit a těžký pro něj může být už úvodní duel s Lorenzem Sonegem, či Taylorem Fritzem. Norrie ruskou dvojku porazil nedávno v San Diegu a uspět by mohl i v Paříži.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sonego - Rubljov (2K), Fritz - Rubljov (2K), Norrie - Rubljov (OF)

2. čtvrtfinalista: Cameron Norrie



Stefanos Tsitsipas by byl za normálních okolností jasným favoritem. Jenže nejlepší řecký tenista v žebříčku ATP je od prohraného finále French Open, v němž vedl 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi, hodně zranitelný a posbíral několik překvapivých porážek. Sérii nezdarů se pokusí přerušit v Paříži, kde v úvodním zápase potká nebezpečného Lloyda Harrise, či trápícího se Alexe de Minaura. Náročné může být i osmifinále s houževnatým bojovníkem Robertem Bautistou. Tsitsipas nemá ve své části losu neporazitelné soupeře a hlavně jeho výkony rozhodnou o tom, zda se mezi nejlepší osmičku podívá.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tsitsipas - Harris (2K), Tsitsipas - Bautista (OF)

3. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Na konci horní poloviny pavouka se sešli Félix Auger-Aliassime, Andy Murray, Jan-Lennard Struff a Hubert Hurkacz. Kromě Hurkacze musí všichni absolvovat první kolo a narazí v něm na kvalifikanta či lucky losera. Murray se v hale představil ve slušné formě a mohl by klidně do čtvrtfinále projít, ve Vídni dokonce porazil právě Hurkacze. Auger-Aliassime zase zastavil rozjetého Camerona Norrieho a potrápil Alexandera Zvereva. Struff si vedl velmi dobře v Petrohradu a prošel do semifinále. Tady je to naprosto otevřené.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Auger-Aliassime - Murray (2K), Auger-Aliassime - Hurkacz (OF), Murray - Hurkacz (OF)

4. čtvrtfinalista: Félix Auger-Aliassime



Casper Ruud je momentálně jedním z hlavních adeptů na postup na Turnaj mistrů a měl by potvrdit skvělou formu z posledních měsíců. Šestý nasazený na úvod nastoupí proti Alexanderovi Bublikovi, či Danielovi Evansovi. Ani jeden z potenciálních soupeřů nemá dobrou formu. Jako podstatně těžší se jeví osmifinále, ve kterém by mohl narazit na Francese Tiafoea, nebo Diega Schwartzmana. S Argentincem nedávno prohrál v Indian Wells, ale zase nad ním zvítězil v Cincinnati a Monte Carlu. Tiafoe se rozjel ve Vídni a v neděli bude bojovat o titul.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tiafoe - Schwartzman (2K), Ruud - Tiafoe (OF), Ruud - Schwartzman (OF)

5. čtvrtfinalista: Casper Ruud



Alexander Zverev, který si v neděli ve Vídni zahraje o titul, se řadí mezi největší favority a ve čtvrtfinále by neměl chybět. Nejlepší německý tenista bude na úvod čelit Dušanovi Lajovičovi, nebo Mackenziemu McDonaldovi. V osmifinále nejspíše potká Grigora Dimitrova, či Karena Chačanova. Dimitrov se v posledních týdnech o něco zlepšil, ale stačit by to nemělo. Chačanova smetl ve finále letošní olympiády.

Zajímavé zápasy 1. kola: Dimitrov - Gasquet

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Dimitrov - Chačanov (2K), Dimitrov - Zverev (OF), Chačanov - Zverev (OF)

6. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Mezi nejlepší osmičku by se měl dostat také Jannik Sinner. Italský mladík v hale zvládl 12 z 13 posledních zápasů a stále bojuje o účast v Turíně. Ve druhém kole s největší pravděpodobností potká o dva roky mladší talent Carlose Alcaraze, který ve Vídni jasně ukázal, že i v hale je nebezpečný (uhrál semifinále a vyřadil Mattea Berrettiniho a Andyho Murrayho). Pokud přes úvodní překážku přejde, nejspíše změří síly s Pablem Carreñem. Zkušenější a žebříčkově výše postavený ze Španělů by měl být v momentální formě snazším soupeřem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sinner - Alcaraz (2K), Sinner - Carreño (OF), Alcaraz - Carreño (OF)

7. čtvrtfinalista: Jannik Sinner



Čerstvý grandslamový šampion Daniil Medveděv za obhajobou loňského triumfu vykročí proti Iljovi Ivaškovi, či Albertovi Ramosovi. V osmifinále by potkal Aslana Karaceva, Sebastiana Kordu, Marina Čiliče, nebo Alejandra Davidoviche. S Karacevem prohrál všechny tři předchozí souboje, z toho jeden v letošním roce (antuka v Římě), Čilič se v hale chytl a Korda s Davidovichem teď neprožívají nejlepší období. Medveděv je každopádně jasným favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Karacev - Korda

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Karacev - Čilič (2K), Karacev - Medveděv (OF)

8. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Norrieho | H2H 0-0

2. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Augera-Aliassimeho | H2H 5-2

3. čtvrtfinále: Zverev porazí Ruuda | H2H 1-0

4. čtvrtfinále: Medveděv porazí Sinnera | H2H 2-0

1. semifinále: Djokovič porazí Tsitsipase | H2H 6-2

2. semifinále: Medveděv porazí Zvereva | H2H 4-5

Finále: Medveděv porazí Djokoviče | H2H 4-5