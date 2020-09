Preview: ATP Masters 1000 Řím

V pondělí startuje letošní podnik série Masters v Římě, který se měl původně odehrát již v květnu, ale kvůli pandemii koronaviru byl přeložen na září. Hlavní soutěž jedné z posledních generálek na antukové French Open je na programu od 14. do 21. září.

Mezi největší favority se řadí světová jednička, čtyřnásobný vítěz a loňský finalista Novak Djokovič, šampion posledních dvou ročníků a devítinásobný vítěz Rafael Nadal, který se po pauze představí poprvé, loňský semifinalista a úřadující šampion Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas a další člen elitní desítky a domácí hvězda Matteo Berrettini.

Hlavní soutěž startuje těsně po skončení grandslamového US Open, proto pořadatelé obdrželi řadu omluvenek. Z elitní desítky nedorazili Roger Federer, Daniil Medveděv ani Dominic Thiem s Alexanderem Zverevem, které zítra čeká finále US Open. Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, dále nepřijeli Roberto Bautista, John Isner, Reilly Opelka, Jo-Wilfried Tsonga, Pablo Andújar ani Richard Gasquet.

Letošní ročník proběhne bez české účasti. Jediný český zástupce v elitní stovce žebříčku Jiří Veselý měl původně hrát kvalifikaci, ale odhlásil se.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí hráči Salvatore Caruso, Stefano Travaglia, Gianluca Mager a Jannik Sinner.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí přibližně 3,9 milionu eur (cca 103,6 milionu korun). Vítěz si přijde na asi 205 tisíc eur (cca 5,45 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP 1000 bodů.



Tipujeme

Pokud se Novak Djokovič psychicky srovnal s šokující diskvalifikací na US Open, neměl by ve čtvrtfinále chybět. Světová jednička a čtyřnásobný šampion, který letos ještě nezaznamenal standardní porážku, začne proti kvalifikantovi/lucky loserovi, nebo Salvatoremu Carusovi. V osmifinále se s největší pravděpodobností potká s Kyle Edmundem, Filipem Krajinovičem, nebo nasazeným Felixem Augerem-Aliassimem a bude jasným favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Krajinovič - Auger-Aliassime

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Auger-Aliassime (OF)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



V další sekci pavouka jsou hlavními adepty na čtvrtfinále Stan Wawrinka a Gaël Monfils. Wawrinku na úvod čeká kvalifikant/lucky loser a poté možná Kei Nišikori, který má za sebou první turnaj od loňského US Open a vypadl hned v prvním kole. Monfils má volný los a pak nejspíše narazí na Alexe de Minaura, který na antuce není tak nebezpečný. Pokud dojde na osmifinále mezi Wawrinkou a Monfilsem, favorizujeme Monfilse, jenž měl před pauzou životní formu. Wawrinka hrál po restartu už na challengerech, ale v dobré formě se nepředvedl, a navíc z posledního kvůli zranění odstoupil.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Wawrinka - Nišikori (2K), Wawrinka - Monfils (OF), Nišikori - Monfils (OF)

2. čtvrtfinalista: Gaël Monfils



Ve třetí osmince letošního losu je největším favoritem Matteo Berrettini. Čtvrtý nasazený začne proti Janovi-Lennardovi Struffovi, nebo kvalifikantovi/lucky loserovi. Ve své části pavouka má nasazeného Christiana Garína a čtvrtfinalistu stále probíhajícího US Open Bornu Čoriče. Na antuce je nebezpečnější Garín, přesto by si Ital na domácí půdě měl s oběma poradit.

Zajímavé zápasy 1. kola: Čorič - Garín

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

3. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Další místo ve čtvrtfinále by mělo patřit Davidovi Goffinovi. Belgičan sice nehraje ve své nejlepší formě, ale to ani Marin Čilič, kterého může potkat ve druhém kole, či Karen Chačanov, s nímž může svést osmifinálový souboj. Goffin má ze všech tří zmíněných nejstabilnější formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: Chačanov - Ruud

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Chačanov - Čilič (OF), Chačanov - Goffin (OF), Čilič - Goffin (2K)

4. čtvrtfinalista: David Goffin



Pro Denise Shapovalova antuka rozhodně není nejoblíbenějším povrchem, přestože i na oranžové drti už pár cenných skalpů a úspěchů slavil. Teď má ale velkou příležitost se znovu podívat do závěrečných kol antukového Masters. Kanadský mladík se nejprve utká s Guidem Pellou, který se v Kitzbühelu nepředvedl v dobré formě, pak případně se Samem Querreym, nebo kvalifikantem/lucky loserem a jeho nasazeným protivníkem v osmince je Fabio Fognini. Ten se v Kitzbühelu vrátil po operaci obou kotníků a schytal debakl od hráče čtvrté stovky.

Zajímavé zápasy 1. kola: Pella - Shapovalov

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fognini - Anderson (2K), Anderson - Shapovalov (OF), Fognini - Shapovalov (OF)

5. čtvrtfinalista: Denis Shapovalov



Stefanos Tsitsipas se pokusí v Římě odčinit své selhání na US Open, kde ve třetím kole zahodil jasné vedení a šest mečbolů a překvapivě brzy jako jeden z největších favoritů skončil. Po volném losu nasazenou trojku čeká souboj s Jannikem Sinnerem, nebo Benoitem Pairem a v osmifinále nejspíše Grigor Dimitrov. Tsitsipas je lepším hráčem a má i teď lepší formu než ostatní v jeho části pavouka.

Zajímavé zápasy 1. kola: Paire - Sinner

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Paire - Tsitsipas (2K), Sinner - Tsitsipas (2K), Dimitrov - Tsitsipas (OF)

6. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Andrej Rubljov se na US Open předvedl ve velmi dobré formě a v Římě by mohl ukázat, že vyhrávat umí také na antuce. V úvodním kole nasazenou devítku vyzve kvalifikant/lucky loser a v dalším kole Daniel Evans, nebo Hubert Hurkacz. V osmifinále by to měl být Diego Schwartzman, jenže nasazený Argentinec teď nemá vůbec dobrou formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Evans - Rubljov (2K), Schwartzman - Rubljov (OF)

7. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Rafael Nadal se poprvé po pauze a od březnového triumfu v Acapulku ukáže na kurtech a bude v Římě největším favoritem. Tuto roli by měl potvrzovat minimálně do čtvrtfinále. Vítěz posledních dvou ročníků a celkově devítinásobný šampion, jenž na antuce vyhrál posledních 12 duelů, začne rovnou proti krajanovi Pablovi Carreño, který má díky semifinálové účasti na stále probíhajícím US Open volný los. V osmifinále může narazit na nasazeného Milose Raonice, Adriana Mannarina, či Dušana Lajoviče. Antukový král by neměl mít s ani jedním problém.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

8. čtvrtfinalista: Rafael Nadal

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Monfilse | H2H 17-1

2. čtvrtfinále: Berrettini porazí Goffina | H2H 0-1

3. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Shapovalova | H2H 1-3

4. čtvrtfinále: Nadal porazí Rubljova | H2H 1-0

1. semifinále: Djokovič porazí Berrettiniho | H2H 1-0

2. semifinále: Nadal porazí Tsitsipase | H2H 5-1

Finále: Nadal porazí Djokoviče | H2H 26-29