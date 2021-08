Preview: ATP Masters 1000 Toronto

V pondělí se rozehraje hlavní soutěž National Bank Open, jedné z největších generálek na závěrečný grandslam sezony US Open. Turnaj se do kalendáře vrátil po dvou letech a každoročně střídá dějiště ženské a mužské soutěže. V Torontu se bude bojovat od 9. do 15. srpna.

Mezi největší favority se řadí poslední šampion a pětinásobný vítěz Rafael Nadal, předloňský finalista Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas a Andrej Rubljov.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí zástupci Top 10 Novak Djokovič, olympijský šampion Alexander Zverev, Dominic Thiem, Matteo Berrettini a Roger Federer, dále Pablo Carreño, David Goffin, domácí Milos Raonic či Stan Wawrinka.

Letošní ročník proběhne bez české účasti.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Vasek Pospisil, Američan Jenson Brooksby a Australan Nick Kyrgios.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního ročníku National Bank Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí zhruba 3,49 milionu dolarů (cca 75,4 milionu korun). Vítěz si přijde na přibližně 370 tisíc dolarů (cca 8 milionů korun) a připíše si do žebříčku ATP 1000 bodů.



Tipujeme

Daniil Medveděv kraloval na trávě na Mallorce, ale pak už přišla jen zklamání. Ve Wimbledonu skončil už v osmifinále a z olympiády v Tokiu odjel bez medaile. Do sezony amerických betonů vstoupí v Torontu, kde bude obhajovat předloňské finále z Montréalu. Už první soupeř může být nepříjemný, bude to buď Daniel Evans, nebo Alexander Bublik. V osmifinále by mohl narazit na talentovaného teenagera Jannika Sinnera, který bude hrát finále ve Washingtonu. Medveděv je ovšem na hardu velmi silný a měl by si s cestou do čtvrtfinále poradit.

Zajímavé zápasy 1. kola: Evans - Bublik

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Medveděv - Sinner (OF)

1. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



Hubert Hurkacz ve Wimbledonu zazářil skalpem Rogera Federera a postupem až do semifinále. Jenže na olympijských hrách vypadl již ve druhém kole po šokující prohře s hráčem druhé stovky Liamem Broadym. Jeho forma je tak velkým otazníkem a šance se otevírá pro zkušeného Keie Nišikoriho, nasazeného Alexe de Minaura, nevyzpytatelného Nikoloze Basilašviliho i v životní formě hrajícího mladíka Jensona Brooksbyho. Tahle sekce je naprosto otevřená a nemá favorita na postup do závěrečných kol.

Zajímavé zápasy 1. kola: Brooksby - Basilašvili

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: de Minaur - Brooksby (2K), Nišikori - Hurkacz (2K), Brooksby - Hurkacz (OF), Brooksby - Nišikori (OF)

2. čtvrtfinalista: Kei Nišikori



Andrej Rubljov patří na betonech k nejsilnějším (na všech pěti letošních turnajích prošel minimálně do čtvrtfinále) a tuto roli by měl v Torontu minimálně v úvodních kolech potvrzovat. Cesta do čtvrtfinále však jednoduchá nebude. V úvodním zápase se střetne s Janem-Lennardem Struffem, či nevyzpytatelným Fabiem Fogninim. V osmifinále může hrát s americkým obrem Johnem Isnerem, talentovaným mladíkem Alejandrem Davidovichem, nebo antukářem Cristianem Garínem. Žádný ze soupeřů by neměl představovat nepřekonatelnou překážku.

Zajímavé zápasy 1. kola: Isner - Davidovich

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rubljov - Fognini (2K)

3. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Denis Shapovalov by měl udělat domácímu publiku radost a projít mezi nejlepší osmičku. Semifinalista nedávného Wimbledonu na domácím podniku zazářil v roce 2017, i když v Montréalu, vítězstvími nad Juanem Martínem Del Potrem a Rafaelem Nadalem a postupem do semifinále. Jeho prvním protivníkem bude nejspíše Sebastian Korda. Pokud přes syna slavného českého tenisty přejde, měl by mít v osmifinále navrch, jelikož v něm bude čelit trápícímu se Gaëlovi Monfilsovi, kvalifikantovi, nebo Johnovi Millmanovi.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Korda (2K), Shapovalov - Monfils (OF)

4. čtvrtfinalista: Denis Shapovalov



Casper Ruud by byl na antukovém Masters určitě favoritem, jenže mimo nejpomalejší povrch tak silný není. Jedenáct zápasů neporažený Nor začne proti Albertovi Ramosovi, či Marinovi Čiličovi a v osmifinále by se měl potkat s Félixem Augerem-Aliassimem, kterého nejdříve prověří Dušan Lajovič, nebo kvalifikant. Pokud se papírové předpoklady naplní, favorizovali bychom na tvrdém povrchu domácího mladíka.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ruud - Čilič (2K), Ruud - Auger-Aliassime (OF), Čilič - Auger-Aliassime (OF)

5. čtvrtfinalista: Félix Auger-Aliassime



Stefanos Tsitsipas ve finále French Open neuhájil vedení 2-0 na sety a od té doby se trápí. Ve Wimbledonu vypadl v prvním kole, na antuce v Hamburku ve čtvrtfinále a v Tokiu v osmifinále s Ugem Humbertem. Právě svého přemožitele může potkat v úvodním zápase. V osmifinále by se utkal s Aslanem Karacevem, který už není tak nebezpečný jako v úvodních měsících sezony, stříbrným medailistou Karenem Chačanovem, nebo Cameronem Norriem, jenž má životní formu. Los to jednoduchý rozhodně není a řecký favorit bude muset překonat nelehké překážky. Měl by to ale zvládnout, finalista z Toronta 2018 už má nejvyšší čas se zase rozjet.

Zajímavé zápasy 1. kola: Norrie - Chačanov

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Karacev - Chačanov (2K), Chačanov - Tsitsipas (OF), Karacev - Tsitsipas (OF)

6. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



V další části losu se potkali nasazení Diego Schwartzman a Roberto Bautista. Ani jeden teď nemá dobrou formu a neprožívá příliš povedenou sezonu. Bautistova cesta do osmifinále vede přes Vaska Pospisila, či kvalifikanta. Schwartzman bude čelit nevyzpytatelnému Benoitovi Pairemu, nebo Mackenziemu McDonaldovi, který bude hrát finále ve Washingtonu. Vzájemná bilance mezi Schwartzmanem a Bautistou je vyrovnaná. Tady si můžeme hodit mincí, naprosto otevřené.

Zajímavé zápasy 1. kola: Paire - McDonald

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Schwartzman - Paire (2K), Schwartzman - Bautista (OF), Paire - Bautista (OF)

7. čtvrtfinalista: Roberto Bautista



Obhájce titulu Rafael Nadal se po zklamání na French Open na kurtech znovu objevil v tomto týdnu ve Washingtonu a rozhodně musel čekat víc. Už v úvodním zápase měl totiž problémy s trápícím se Jackem Sockem a pak senzačně prohrál s Lloydem Harrisem. Na Jihoafričana může v Torontu narazit hned v prvním utkání a tentokrát by neměl kurt opouštět jako poražený. Do osmifinále se nabízí Grigor Dimitrov, na kterého antukový král velice umí (H2H 14-1), ale také Nick Kyrgios, jenž proti Nadalovi vždy najde motivaci a už ho třikrát porazil. Australan si však neprochází dobrým obdobím. Nadal by ve čtvrtfinále chybět neměl, pomalejší hard by mu měl sedět.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kyrgios - Opelka

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Dimitrov - Kyrgios (2K), Harris - Nadal (2K), Kyrgios - Nadal (OF)

8. čtvrtfinalista: Rafael Nadal

1. čtvrtfinále: Medveděv porazí Nišikoriho | H2H 3-2

2. čtvrtfinále: Rubljov porazí Shapovalova | H2H 1-2

3. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Augera-Aliassimeho | H2H 4-2

4. čtvrtfinále: Nadal porazí Bautistu | H2H 3-0

1. semifinále: Medveděv porazí Rubljova | H2H 5-0

2. semifinále: Tsitsipas porazí Nadala | H2H 2-7

Finále: Medveděv porazí Tsitsipase | H2H 6-2